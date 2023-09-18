La creciente amenaza de ciberataques en México destaca la importancia de que tanto el Gobierno como las organizaciones del sector privado refuercen sus medidas de seguridad cibernética En el último año, las acciones del gobierno de México para contrarrestar las amenazas cibernéticas se han quedado por detrás de la magnitud de los incidentes reportados en el país, según revela el Quinto Informe de Gobierno. Durante los últimos 12 meses, el Gobierno identificó un total de 12,234 incidentes cibernéticos en la red pública de internet. Sin embargo, este número se queda muy por debajo de la cantidad de ataques de secuestro de datos registrados en México, que alcanzaron la alarmante cifra de 102,000 en el mismo período, según el reporte de la firma de ciberseguridad Kaspersky. A nivel de América Latina, Kaspersky informó que se bloquearon un total de 1.15 millones de ataques de secuestro de datos en el último año, ubicando a México como el tercer país más afectado por esta amenaza. Por su parte, Víctor Ruiz, fundador de la empresa de ciberseguridad SILIKN, explicó que los ataques de secuestro de datos continuarán siendo una amenaza para las organizaciones en México durante el resto del año. Esta evaluación se basa en una encuesta realizada a 933 empresas, tanto nacionales como extranjeras, que operan en nuestro país. Entre los factores que siguen dejando vulnerable a México ante estas amenazas cibernéticas, destaca la falta de políticas y procedimientos internos que permitan establecer planes de prevención de riesgos y de respuesta a incidentes. Además, la falta de mantenimiento, actualización e instalación de parches de seguridad en los activos tecnológicos también contribuye a esta vulnerabilidad. Ruiz subrayó que los cibercriminales continúan llevando a cabo sus ataques porque, desde su perspectiva, este enfoque representa un modelo de negocio efectivo y rentable. En la mayoría de los casos, los ataques de ransomware resultan en la pérdida permanente de datos, incluso cuando las empresas cumplen con las demandas de rescate impuestas por los atacantes. La creciente amenaza de ciberataques en México destaca la importancia de que tanto el Gobierno como las organizaciones del sector privado refuercen sus medidas de seguridad cibernética y adopten estrategias más sólidas para prevenir y responder a estos incidentes en constante evolución.