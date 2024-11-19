La Cámara de Diputados respaldó a funcionarios clave de la SHCP y el SAT propuestos por la Presidenta Claudia Sheinbaum

La Cámara de Diputados respaldó a funcionarios clave de la SHCP y el SAT propuestos por la Presidenta Claudia Sheinbaum

El 7 de noviembre de 2024, la Cámara de Diputados recibió la solicitud de ratificación de diversos funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y del Servicio de Administración Tributaria (SAT), por parte de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

De acuerdo con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), lo anterior tiene fundamento en los artículos 74 y 89 de la Constitución de México, los cuales establecen la facultad de la Presidenta de la República para nombrar, con la ratificación de la Cámara de Diputados, a los empleados superiores de la SHCP.

Funcionarios ratificados de la Secretaría de Hacienda

El vicepresidente de Fiscal del IMCP, Rolando Silva Briceño, indicó que la reciente solicitud de ratificación abarca los siguientes funcionarios:

Rogelio Ramírez de la O , como Secretario de Hacienda y Crédito Público;

, como Secretario de Hacienda y Crédito Público; Édgar Abraham Amador Zamora , como Subsecretario de Hacienda y Crédito Público;

, como Subsecretario de Hacienda y Crédito Público; Antonio Martínez Dagnino , como Jefe del SAT;

, como Jefe del SAT; Gari Gevijoar Flores Hernández González , como Administrador General de Recaudación;

, como Administrador General de Recaudación; Amelia Guadalupe de León Ortega , como Administradora General de Auditoría Fiscal Federal;

, como Administradora General de Auditoría Fiscal Federal; Ricardo Carrasco Varona , como Administrador General Jurídico, y

, como Administrador General Jurídico, y Armando Ramírez Sánchez, como Administrador General de Grandes Contribuyentes del SAT.

Apuesta a la continuidad

En la conferencia de noviembre del IMCP, el especialista dijo que la ratificación del Secretario de Hacienda y los funcionarios del SAT puede ser vista como una apuesta a la continuidad y manifestación de estabilidad dentro de las dependencias gubernamentales en materia fiscal del país.

Pero el contador señaló que se plantean interrogantes sobre la capacidad del gobierno para afrontar los retos económicos y fiscales que el país enfrenta.

Por eso, en el IMCP consideran que será importante monitorear las políticas que se implementen en el futuro, y si estas se traducen en mejoras tangibles en la recaudación y distribución de los recursos, así como en la transparencia fiscal.