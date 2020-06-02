Un video de TikTok en el que se observa a un supuesto contribuyente pagando sus impuestos se está haciendo viral en redes sociales. Una parodia que tiene como escenario una supuesta ventanilla del ...

Un video de TikTok en el que se observa a un supuesto contribuyente pagando sus impuestos se está haciendo viral en redes sociales. Una parodia que tiene como escenario una supuesta ventanilla del Servicio de Administración Tributaria (SAT) se está haciendo viral en redes sociales. El video se publicó en TikTok, pero ya se compartió en otras redes como Facebook y YouTube. En la parodia, supuestamente un contribuyente y un empleado del SAT utilizan como diálogo y fondo musical la letra de la canción Cosas del amor de Ana Gabriel. https://youtu.be/RR2BrEDNp0k

Contribuyente pagando sus impuestos

En el video se puede observar que el diálogo lo inicia el supuesto contribuyente, quien agobiado por no tener dinero para pagar sus impuestos pregunta de manera dramática “¿cómo puedo hacer?”. Mientras, un supuesto empleado del SAT se muestra indiferente y le contesta “entrega todo”. Y el diálogo continúa al ritmo de la canción de la siguiente manera:

Contribuyente: Todo se lo dí

Todo se lo dí Empleado del SAT: Inventa un modo

Inventa un modo Contribuyente: No es posible que se pueda querer más

No es posible que se pueda querer más Empleado del SAT: Pensando así lo perderás

Pensando así lo perderás Contribuyente: ¿Y si él se va?

¿Y si él se va? Empleado del SAT: Lo habrás perdido

Lo habrás perdido Contribuyente: ¿Qué me quedará?

¿Qué me quedará? Empleado del SAT: Lo que has vivido

Lo que has vivido Contribuyente: Tu consejo no me aleja del dolor

En el video se puede observar que el supuesto contribuyente sufre al pagar sus impuestos. Esto es algo que pueden sentir muchas personas al cumplir con sus obligaciones fiscales.

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