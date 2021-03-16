Del 16 al 31 de marzo, la autoridad fiscal extenderá sus horarios de atención para atender a la demanda de renovaciones de la e-firma. Como desde el principio de la pandemia no han habido citas suf...

Del 16 al 31 de marzo, la autoridad fiscal extenderá sus horarios de atención para atender a la demanda de renovaciones de la e-firma. Como desde el principio de la pandemia no han habido citas suficientes para los contribuyentes, la renovación de la e-firma ha sido un problema constante. Las personas morales tienen hasta el 31 de marzo para hacer su declaración anual, para lo que necesitarán contar con su e-firma. Es decir, es posible que muchos contribuyentes tengan un problema para presentar su declaración anual por este motivo. Con esto en mente, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció en un comunicado que extenderán el horario de atención para las personas morales que necesiten una renovación de e-firma para la declaración anual 2020. Lo anterior empezó a partir del martes 16 de marzo y se extenderá hasta el miércoles 31 de marzo. Durante este periodo, habrá disponibilidad de citas durante dos horas más y atención los días sábado 20 y 27 de marzo, para el servicio de renovación de e-firma y revocación de personas morales.

#ComunicadoSAT El SAT amplía horarios hasta el 31 de marzo para la renovación de e.firma de #PersonasMorales. Lunes, martes, miércoles y jueves: 8:00 a 17:00 horas. Viernes: 9:00 a 15:00 horas. Sábados 20 y 27 de 9:00 a 14:00 horas. pic.twitter.com/eOcb9mhmLE — SATMX (@SATMX) March 17, 2021

El horario de atención será: de lunes a jueves de 8 a 17 horas, viernes de 9 a 15 horas y sábado de 9 a 14 horas.

Renovación de e-firma para PM en línea

A partir del 16 de marzo podrá hacerse en línea el trámite de renovación de e-firma de personas morales que haya perdido su vigencia hasta un año antes de la fecha de solicitud de renovación, siempre que se mantenga al mismo representante legal, quien deberá tener su e-firma vigente. Para hacer este trámite, es necesario entrar al portal del SAT y seguir la ruta: "Empresas", "Otros trámites y servicios", "Solicitud de renovación del Certificado de e-firma caduco para personas morales". Para los contribuyentes que tengan dudas, la autoridad pone a disposición el teléfono de MarcaSAT. Marca al 55 627 22 728 y selecciona la opción 6 en el menú, correspondiente a información de la declaración anual de personas morales. Otra opción es ingresar al portal del SAT y pedir asesoría en el chat uno a uno. Cualquiera de los dos servicios estarán disponibles de lunes a viernes de 8 a 18:30 horas.

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