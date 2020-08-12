Según la calificadora, el plan de Hacienda de incrementar los ingresos tributarios combatiendo la evasión fiscal antes de hacer una reforma fiscal no es lo más adecuado. La calificadora HR Ratings (dedicada al análisis crediticio y con oficinas en México) estimó que en el mes de junio la economía ya empezó a recuperarse, que podría decirse que ya pasó lo peor. “Aparentemente la economía empezó a crecer en junio. Con la información oportuna del IGAE [Indicador Global de la Actividad Económica], indicará que si creció, falta confirmarlo; podemos decir que lo peor pasó”, comentó Félix Boni Brandani, director general de análisis de HR Ratings, durante el webinar titulado Crecimiento económico y la dirección de la política fiscal. Advirtió que ante el contexto de la pandemia del coronavirus (COVID-19), es más importante subir los impuestos y no sólo combatir la evasión fiscal. Boni Brandani se pronunció en relación a la estrategia planteada en el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (Pronafide) 2020-2024 de incrementar los ingresos tributarios por medio de la evasión fiscal antes de pensar en una reforma. Dijo que era una buena estrategia, pero que ante la pandemia es mejor aumentar los impuestos. Destacó que marzo fue un mes importante para la recaudación gracias al combate de la evasión, pero que eso era antes de la pandemia. “Marzo fue un mes muy importante en la recaudación, ahora con el Covid-19 es difícil saber hasta qué punto evitando o reducir la evasión puede ser bueno”, destacó el director Boni.

Se estima un crecimiento de 4.89% en 2021

HR Ratings explicó que en junio ya se observó un aumento en la economía por el aumento de las exportaciones, lo que sin duda es una buena señal. “Se puede decir que probablemente crecimos en junio, no tan fuerte y posteriormente esperamos que podamos seguir creciendo en el segundo semestre, pero no se sabe con qué rapidez”, comentó Boni. HR Ratings espera una tasa negativa para México del 9.6% en este año que va en el sentido del consenso. Presumen que la mayor reapertura de la economía se daría entre junio y septiembre. Para 2021 suponen un crecimiento de 4.89%, que está por arriba de lo que espera el mercado. Puedes revisar la estimación Oportuna del PIB 2020 de HR Ratings aquí. / Publicada: 03 de agosto 2020

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