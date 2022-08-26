De enero a junio de 2022, 773 mil créditos del Infonavit se encuentran en condición de impago. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) reclasificó la cartera vencida de 2019, con lo cual dio pie a que este indicador se disparara hasta llegar a 18.24 por ciento al primer semestre de 2022, según reporta Reforma. De acuerdo con Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit, lo anterior significa que de enero a junio, 773 mil créditos se encuentran en condición de impago y aseguró que se implementaron nuevos criterios contables porque se detectó una mala práctica para mantener el índice de cartera vencida en niveles artificialmente bajos. En entrevista con el diario, el directivo detalló que, al aplicar dichos criterios, el nivel de cartera vencida aumentó 4 puntos porcentuales de golpe a finales de 2019. "Empezamos a revisar nuestra cartera con base en la norma contable, la IFRS, y ahí es donde nos damos cuenta de que había créditos vigentes que no ingresaban un centavo al Infonavit. Un crédito vigente te tiene que reportar un saldo de crédito positivo porque significa que te está pagando", dijo.

Modifican créditos

Para que un crédito del Infonavit entre a la cartera vencida, deben pasar 90 días de impago. De acuerdo con el especialista, existen diversas razones por las cuales los contribuyentes no realizan los pagos, entre ellas se encuentra lo costoso del crédito, pues está fijado en veces salarios mínimos y durante la pandemia perdieron su empleo o les recortaron el salario. Enfatizó en que el Instituto ha trabajado en la reconversión de créditos que se encontraban en Veces Salarios Mínimo a pesos. Hasta ahora se han podido modificar 340 mil créditos de un total de más de 2.5 millones que se encuentran en esa condición. Para casos en cartera vencida, Martínez Velázquez aseguró que de 2019 a julio de 2022 se ha otorgado una solución de Cobranza Social o reestructura a más de 3.3 millones de personas acreditadas, según reporta Reforma. Asimismo, aseguró que el Infonavit recibe 2 mil millones de pesos de pagos al mes de los acreditados que reestructuraron sus adeudos. A junio de 2022, el indicador de cartera vencida medido en número de créditos es de 18.24 por ciento, superior en 63 puntos base respecto al mismo periodo de 2021. Sin embargo, su tasa de crecimiento sí muestra una desaceleración al crecer 0.57 por ciento al cierre de junio de este año, cuando en el mismo mes de 2020 creció por arriba del 2 por ciento. Por su lado, Francisco Guzmán, director de análisis de consultora R2 Responsable Research, en entrevista con El Norte, aseguró que el índice de cartera vencida del Infonavit, como de cualquier institución dedicada al crédito, tenderá a normalizarse una vez que reinicie el crecimiento de la cartera bajo nuevas bases. Además, como reporta el diario, el analista complementó con esto la declaración que hizo sobre el índice de morosidad financiera del Infonavit, el cual en los primeros tres años y medio de la actual Administración federal se duplicó, al pasar de 7.81 por ciento en diciembre del 2018 a 18.24 por ciento en junio del presente año. En contraste, el índice de la cartera vencida hipotecaria de la Banca comercial apenas subió de 2.63 a 2.90 por ciento en el mismo periodo.