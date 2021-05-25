Con la prohibición del outsourcing, las firmas de capital humano deben enfocarse en la especialización que permite la reforma.

El viernes 23 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma a la subcontratación. El cambio principal de la reforma es que se prohíbe la subcontratación; en su lugar, se permite la contratación de los servicios especializados. Este cambio afecta principalmente a las firmas de capital humano. Francisco Martínez, director general de Adecco, cree que la reforma bajará los ingresos de la industria hasta un 40% en 2021. Esto se debe principalmente a que las empresas perderán sus contratos de los próximos tres meses; aunque logren adaptarse a las nuevas leyes, esos contratos ya no pueden recuperarse. Además, las empresas formales tienen que enfrentarse a las informales. De acuerdo con Héctor Márquez, director de relaciones institucionales de ManpowerGroup, en México hay casi dos mil empresas de subcontratación; de estas, solamente 500 son formales. Ante esto, algunos especialistas esperan que las empresas presenten amparos para defenderse contra la reforma. De hecho el último día para presentar un amparo contra la reforma es el 24 de mayo. Por eso, algunas compañías ya han presentado los medios de defensa argumentando que la reforma es inconstitucional.

Firmas buscan otros medios para seguir a flote

Sin embargo, no es la única alternativa. Como reporta Reforma, algunas firmas están encontrando opciones para seguir operando bajo las nuevas leyes. Con las modificaciones, las firmas de capital humano ya no podrán ser patrones de los trabajadores subcontratados, pero pueden reclutar personal, capacitarlo y procesar la nómina. Por ejemplo, ManpowerGroup desarrolló 15 especialidades que las empresas de México podrían necesitar. Entre ellas se encuentran el desarrollo de tecnología y la agroindustria. Otro ejemplo es Adecco, que acaba de anunciar una nueva división de servicios especializados. Estos se enfocan en servicios especializados industriales y logísticos, para oficina, marketing y servicio especializado en tecnología y salud ocupacional. Otra firma de capital humano, Kelly Services, se está enfocando en servicios especializados de recursos humanos. Esto incluye externalización del proceso de reclutamiento y de nómina. Hay que resaltar que a partir de hoy las empresas pueden inscribirse en el padrón de servicios especializados de la STPS. Con información de Reforma y El Economista https://www.reforma.com/buscan-alternativas-por-fin-de-outsourcing/gr https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Inicia-registro-de-firmas-de-nuevo-regimen-de-outsourcing-20210524-0021.html

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