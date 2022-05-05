La Prodecon brindó 105,545 servicios en sus 30 delegaciones De enero a abril, el fisco recaudó 12,089 millones de pesos por acuerdos conclusivos pagados por personas físicas, una cifra récord de los últimos tres años en el mismo periodo, y lo que representa el 57% del total durante todo 2021. De acuerdo con Expansión, de enero a abril de este año, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) brindó 105,545 servicios en sus 30 delegaciones y oficinas centrales, destacando el monto acumulado por acuerdos conclusivos y el número de asesorías a personas físicas durante el periodo de Declaración Anual del ejercicio fiscal 2021. El acuerdo conclusivo es una opción de los contribuyentes promovida ante la que sirve para resolver las controversias originadas en las revisiones de gabinete, visitas domiciliarias o revisiones electrónicas practicadas por la autoridad fiscalizadora. “El incremento de los acuerdos conclusivos refleja la confianza de las personas contribuyentes y autoridades fiscales en la solución de sus diferencias sin necesidad de judicializar los asuntos, además de que contribuye al combate a la corrupción mediante la transparencia en la solución de los conflictos fiscales, generándose con ello ahorros significativos al erario federal”, detalló la Prodecon. Como reportamos, en enero la Procuraduría publicó un acuerdo en el que se establecieron las modificaciones en los lineamientos para la realización de acuerdos conclusivos. Además, de enero a septiembre de 2021, los acuerdos conclusivos recaudaron 17,500 millones de pesos. Lo que representó un incremento de 12.5% frente a lo recaudado por este medio durante todo el 2020.