La solicitud de verificación de domicilio permite a los contribuyentes solicitar la validación oficial de su domicilio fiscal La solicitud de verificación de domicilio es un procedimiento del Servi...

La solicitud de verificación de domicilio permite a los contribuyentes solicitar la validación oficial de su domicilio fiscal La solicitud de verificación de domicilio es un procedimiento del Servicio de Administración Tributaria (SAT), mediante el cual se comprueba que los contribuyentes (personas físicas o morales) tienen un domicilio fiscal correcto y vigente. Dicho trámite se realiza para verificar que el domicilio registrado ante el SAT coincida con la ubicación física donde se realizan las actividades económicas o administrativas del contribuyente. De acuerdo con un texto publicado por Fiscalia, la solicitud de verificación de domicilio permite a los contribuyentes solicitar la validación oficial de su domicilio fiscal. El texto indica que este trámite es esencial para confirmar que la ubicación proporcionada como domicilio fiscal cumple con los requisitos establecidos por la autoridad y está correctamente registrada en los sistemas del SAT. En su texto, Fiscalia explicó que este trámite es muy recurrido, sobre todo, cuando el contribuyente realiza operaciones de comercio exterior, ya que en algunos casos es requerido contar con esa verificación. Este se hace totalmente en línea, y en términos de la ficha de trámite 126/CFF Solicitud de verificación de domicilio.

Pasos a seguir para tramitar la solicitud de verificación de domicilio

Además, Fiscalia expuso los pasos a seguir para tramitar la solicitud de verificación de domicilio:

Ingresa al Portal del SAT en la siguiente dirección: https://sat.gob.mx/tramites/operacion/13754/solicita-la-verificacion-de-tu-domicilio-fiscal Registra en Mi Portal, tu RFC, Contraseña y elige Iniciar sesión. Selecciona la opción de Servicios por Internet / Servicios o solicitudes / Solicitud y aparecerá un formulario. Requisita el formulario conforme a lo siguiente:

En el apartado Descripción del Servicio, en la pestaña Trámite selecciona la opción VERIFICACIÓN DE DOMICILIO; Llena el formulario con los siguientes datos:

Dirigido a: SAT,

Asunto: Solicitud de verificación de domicilio,

Descripción: Actualizar el estado del domicilio.

Si deseas anexar información relacionada con el servicio, selecciona el botón Adjuntar Archivo / Examinar, selecciona el documento digitalizado en formato PDF y elige Cargar; Pulsa el botón Enviar, Se genera el Acuse de recepción que contiene el folio del trámite con el que puedes dar seguimiento a tu aviso, imprímelo o guárdalo.

Revisa tu caso de aclaración en un plazo de 10 días para verificar si se te solicitó información adicional, en caso de ser así, contarás con 10 días para entregarla, si excedes ese plazo es necesario ingresar nuevamente tu solicitud. Espera la visita del notificador que realizará la verificación del domicilio. Para verificar la respuesta a tu aviso, ingresa al Portal del SAT, dentro del plazo de 3 meses posteriores a la presentación del trámite, con el número de folio, en: https://sat.gob.mx/aplicacion/operacion/66288/consulta-tus-aclaraciones-como-contribuyente, de acuerdo a lo siguiente:

En Mi Portal, captura tu RFC e ingresa tu contraseña; selecciona la opción: Servicios por Internet / Servicio o solicitudes / Consulta; captura el número de folio del trámite y verifica la solución otorgada a tu solicitud. Fiscalia indicó que en caso de no contar con respuesta, el contribuyente debe acudir a las Oficinas del SAT, para recibir información adicional sobre la situación del trámite, previa cita para el servicio de orientación generada en la página del SAT: https://citas.sat.gob.mx/ La experiencia indica que el trámite demora, de inicio a fin, un promedio de tres semanas.