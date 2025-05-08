En abril de 2025, la inflación general anual en México fue de 3.93%, con una ligera alza mensual. El INPC muestra estabilidad, aunque algunos productos clave registraron importantes variaciones de precio El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que durante abril de 2025, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un aumento mensual de 0.33%, lo que ubicó la inflación general anual en 3.93%. Este dato refleja una disminución frente al mismo mes del año anterior, cuando se reportó una inflación anual de 4.65%.

Desempeño de los componentes del INPC

El índice subyacente —que excluye los bienes y servicios con alta volatilidad— creció 0.49% mensual, con una variación anual también del 3.93%. En este grupo, los precios de las mercancías aumentaron 0.69% mensual, y los servicios 0.30%. En contraste, el índice no subyacente disminuyó 0.21% a tasa mensual, debido a una caída de 1.59% en los precios de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, aunque los productos agropecuarios se encarecieron 1.60%.

Productos con mayor incidencia en la inflación

Productos al alza Variación mensual (%) Incidencia Productos a la baja Variación mensual (%) Incidencia
Jitomate 22.08 0.089 Electricidad -12.16 -0.200
Carne de res 2.10 0.039 Huevo -2.50 -0.027
Vivienda propia 0.27 0.037 Gasolina de bajo octanaje -0.57 -0.027
Fondas y taquerías 0.52 0.027 Cebolla -11.25 -0.021

Inflación por entidad federativa

Morelos, Aguascalientes y Sinaloa fueron las entidades con mayor variación mensual al alza, mientras que Tabasco, Yucatán y Coahuila registraron descensos importantes, influenciados en parte por los ajustes en tarifas eléctricas debido a la temporada cálida.

Comportamiento por categoría de consumo

Finalidad de consumo Variación mensual (%) Variación anual (%)
Alimentos y bebidas no alcohólicas 1.07 3.65
Vivienda y energéticos -0.69 3.24
Salud 0.76 4.88
Restaurantes y alojamiento 0.56 7.22

Canasta de Consumo Mínimo

El Índice de Precios de la Canasta de Consumo Mínimo mostró un aumento mensual de 0.22% y una inflación anual de 3.69%, ligeramente inferior a la general. Consulta más detalles en el portal oficial del INEGI.