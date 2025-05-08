En abril de 2025, la inflación general anual en México fue de 3.93%, con una ligera alza mensual. El INPC muestra estabilidad, aunque algunos productos clave registraron importantes variaciones de precio El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que durante abril de 2025, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un aumento mensual de 0.33%, lo que ubicó la inflación general anual en 3.93%. Este dato refleja una disminución frente al mismo mes del año anterior, cuando se reportó una inflación anual de 4.65%.
Desempeño de los componentes del INPC
El índice subyacente —que excluye los bienes y servicios con alta volatilidad— creció 0.49% mensual, con una variación anual también del 3.93%. En este grupo, los precios de las mercancías aumentaron 0.69% mensual, y los servicios 0.30%. En contraste, el índice no subyacente disminuyó 0.21% a tasa mensual, debido a una caída de 1.59% en los precios de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, aunque los productos agropecuarios se encarecieron 1.60%.
Productos con mayor incidencia en la inflación
|Productos al alza
|Variación mensual (%)
|Incidencia
|Productos a la baja
|Variación mensual (%)
|Incidencia
|Jitomate
|22.08
|0.089
|Electricidad
|-12.16
|-0.200
|Carne de res
|2.10
|0.039
|Huevo
|-2.50
|-0.027
|Vivienda propia
|0.27
|0.037
|Gasolina de bajo octanaje
|-0.57
|-0.027
|Fondas y taquerías
|0.52
|0.027
|Cebolla
|-11.25
|-0.021
Inflación por entidad federativa
Morelos, Aguascalientes y Sinaloa fueron las entidades con mayor variación mensual al alza, mientras que Tabasco, Yucatán y Coahuila registraron descensos importantes, influenciados en parte por los ajustes en tarifas eléctricas debido a la temporada cálida.
Comportamiento por categoría de consumo
|Finalidad de consumo
|Variación mensual (%)
|Variación anual (%)
|Alimentos y bebidas no alcohólicas
|1.07
|3.65
|Vivienda y energéticos
|-0.69
|3.24
|Salud
|0.76
|4.88
|Restaurantes y alojamiento
|0.56
|7.22
Canasta de Consumo Mínimo
El Índice de Precios de la Canasta de Consumo Mínimo mostró un aumento mensual de 0.22% y una inflación anual de 3.69%, ligeramente inferior a la general. Consulta más detalles en el portal oficial del INEGI.