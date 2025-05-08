En abril de 2025, la inflación general anual en México fue de 3.93%, con una ligera alza mensual. El INPC muestra estabilidad, aunque algunos productos clave registraron importantes variaciones de ...

En abril de 2025, la inflación general anual en México fue de 3.93%, con una ligera alza mensual. El INPC muestra estabilidad, aunque algunos productos clave registraron importantes variaciones de precio El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que durante abril de 2025, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un aumento mensual de 0.33%, lo que ubicó la inflación general anual en 3.93%. Este dato refleja una disminución frente al mismo mes del año anterior, cuando se reportó una inflación anual de 4.65%.

Desempeño de los componentes del INPC

El índice subyacente —que excluye los bienes y servicios con alta volatilidad— creció 0.49% mensual, con una variación anual también del 3.93%. En este grupo, los precios de las mercancías aumentaron 0.69% mensual, y los servicios 0.30%. En contraste, el índice no subyacente disminuyó 0.21% a tasa mensual, debido a una caída de 1.59% en los precios de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, aunque los productos agropecuarios se encarecieron 1.60%.

Productos con mayor incidencia en la inflación

Productos al alza Variación mensual (%) Incidencia Productos a la baja Variación mensual (%) Incidencia Jitomate 22.08 0.089 Electricidad -12.16 -0.200 Carne de res 2.10 0.039 Huevo -2.50 -0.027 Vivienda propia 0.27 0.037 Gasolina de bajo octanaje -0.57 -0.027 Fondas y taquerías 0.52 0.027 Cebolla -11.25 -0.021

Inflación por entidad federativa

Morelos, Aguascalientes y Sinaloa fueron las entidades con mayor variación mensual al alza, mientras que Tabasco, Yucatán y Coahuila registraron descensos importantes, influenciados en parte por los ajustes en tarifas eléctricas debido a la temporada cálida.

Comportamiento por categoría de consumo

Finalidad de consumo Variación mensual (%) Variación anual (%) Alimentos y bebidas no alcohólicas 1.07 3.65 Vivienda y energéticos -0.69 3.24 Salud 0.76 4.88 Restaurantes y alojamiento 0.56 7.22

Canasta de Consumo Mínimo

El Índice de Precios de la Canasta de Consumo Mínimo mostró un aumento mensual de 0.22% y una inflación anual de 3.69%, ligeramente inferior a la general. Consulta más detalles en el portal oficial del INEGI.