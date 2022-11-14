El aguinaldo de los trabajadores del Estado es equivalente a 40 días de salario A partir de hoy 14 de noviembre, es decir antes del periodo de ofertas del Buen Fin, los funcionarios públicos del go...

El aguinaldo de los trabajadores del Estado es equivalente a 40 días de salario A partir de hoy 14 de noviembre, es decir antes del periodo de ofertas del Buen Fin, los funcionarios públicos del gobierno federal recibirán su aguinaldo correspondiente al 2022, el cual será el equivalente a 40 días. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer el decreto con las disposiciones para el otorgamiento de esta prestación laboral para los servidores públicos correspondiente al 2022.

Para disfrutar de las ofertas del Buen Fin, a los empleados del gobierno federal se les adelantará el aguinaldo correspondiente al 2022, el cual será equivalente a 40 días.

¿Cuánto cobrarán de aguinaldo de los trabajadores del Estado?

El aguinaldo de los trabajadores del Estado será equivalente a 40 días sobre la base de cálculo y en los términos que se establezcan en los lineamientos específicos a establecidos.

Las personas físicas contratadas para prestar servicios profesionales bajo el régimen de honorarios, recibirán, por concepto de aguinaldo, el monto que corresponde al personal con plaza presupuestaria que tenga el nivel equivalente.

Para el caso de los pensionistas será de hasta 40 días de las cuotas que tengan asignadas. Si fueran varios los beneficiarios de una pensión, el monto de la gratificación se distribuirá proporcionalmente entre ellos.