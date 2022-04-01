Los estímulos al IEPS podrían causar pérdidas a las finanzas públicas de hasta 205.5 mil millones de pesos, reveló un análisis del IMCO El precio de la gasolina tuvo un incremento de 2.1 por ciento, pues a principio de mes el preciodel litro de gasolinaregular se ofrecía en 20.952 pesos, mientras que al cierre de mes, el precio rondó 21.383 pesos, según datos divulgados por PetroIntelligence, e De acuerdo con El Financiero, este incremento fue mucho menor al que se percibió en Estados Unidos, ya que los estadounidenses iniciaron marzo pagando 19 pesos por litro y terminaron desembolsando 22.2 pesos, es decir, un incremento de 17.3 por ciento en un mes, revelaron datos de Asociación Automovilística Estadounidense (AAA, por sus siglas en inglés). Para el caso de la gasolina premium, el precio pasó de 23.037 a 23.363 pesos por litro, lo que significó un alza de apenas 1.4 por ciento, mientras que el diésel presentó un incremento mensual de 1.9 por ciento, al pasar de 22.459 a 22.884 pesos por litro. Además, el estímulo fiscal a gasolinas, que aumentó en febrero ante los incrementos en el precio del petróleo, tiró la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a gasolinas y diesel en el primer bimestre del año, de acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). El Informe de Finanzas Públicas y la Deuda Pública, expone que la principal caída en los impuestos se dio en el IEPS que se cobra a la gasolina, con ingresos por 18,855 millones de pesos en los primeros dos meses del año, lo que significó una caída de 60.5% anual. Ademas, como reportamos, los estímulos al IEPS podrían causar pérdidas a las finanzas públicas de hasta 205.5 mil millones de pesos, reveló un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). De acuerdo con el estudio “El precio del petróleo en las finanzas públicas” del organismo, el aumento en el precio del petróleo tiene un efecto doble sobre las finanzas públicas del país: incrementa los ingresos derivados de la venta de la Mezcla Mexicana de Exportación (MME), mientras que los estímulos fiscales al IEPS generan pérdidas por la recaudación que se deja de obtener.