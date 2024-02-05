Cuidado con los errores al facturar! Revisa nuestras opciones y evita echarte al SAT encima. Nadie nació con el talento de facturar sin cometer equivocaciones, además, aún existe cierta confusión acerca de lo que es el CFDI, pues trajo consigo una serie de cambios significativos. De todas maneras, no es necesario estresarse de más; basta con identificar aquellas partes del proceso en las que suelen saltar las inexactitudes y prestarles especial atención para que no lleguemos a ser acreedores de una multa. A continuación, vamos a enlistarte los 5 errores que tanto trabajadores independientes como empresas de todo tipo presentan con mayor frecuencia a la hora de facturar, y de qué forma se pueden prevenir. ¿Nos acompañas?

1. Datos erróneos o que no coinciden

Al ingresar la información del receptor o el emisor, como nombre, RFC, razón social y demás, puede darse el caso de que no estén actualizados, no sean los mismos que se encuentran en la base de datos del SAT, o contengan, quizás, una letra extra o una que le falta, lo cual derivará en la emisión fallida de la factura. ¿La solución? Asegurarnos de que los datos estén validados a través de las herramientas que el SAT tiene disponibles para este fin, incluso habrá ocasiones en las que se necesitará la Constancia de situación fiscal de alguna de las partes involucradas. Sí, es poco práctico, no obstante, es mejor contar con la información precisa que ganarse una sanción. Tras verificar que todo sea correcto y se realicen las correcciones pertinentes, se podrá proceder a facturar sin mayor problema.

2. Detalles específicos que no se respetan

Algo que es usual pasar por alto, es el hecho de que el nombre se debe escribir tal y como está en la Constancia de situación Fiscal, o sea, respetando las mayúsculas, los símbolos y los espacios entre palabras, sin excepción. Es comprensible que esto llegue a generar dolores de cabeza, pero lo que se aconseja es hacer una labor de copiar y pegar directamente con el propósito de que se disminuya el riesgo de errores. También existen casos en los que un dato se registró de un modo que podríamos calificar como incorrecto, sin embargo, no nos quedará otra alternativa más que transcribirlo de manera fiel.

3. Decimales mal capturados

Otro aspecto de la facturación que exige minuciosidad es el ingreso de cifras. No importa si se trata del apartado de impuestos, descuentos, etc.; un error es un error y el SAT no distingue entre una tecla mal presionada y un decimal añadido o eliminado maliciosamente. Si ya fue emitida, tranquilo, eso no significa que vas a acabar en una cárcel de alta seguridad, solo te tocará elaborar una nota de crédito siempre y cuando la factura se haya emitido en el mismo trimestre de facturación, pero de haber sido en un trimestre anterior, el remedio es realizar una factura rectificativa.

4. Clave de uso de CFDI

Recuerda que el tipo de uso se determina a partir del régimen del receptor, por lo tanto, la clave que se introduzca debe concordar con el mismo. Ten en cuenta que cometer una equivocación relacionada con la clave de uso de CFDI, provocará la cancelación de la factura y será necesario hacer una que la sustituya.

5. Cancelación de facturas

Ojo con esto, ya que es esencial cancelarlas dentro del mismo mes de su emisión, señalar las razones, el folio fiscal y enviar una solicitud al receptor que tendrá que aceptarla o rechazarla en un periodo de tres días hábiles. Omitir alguno de los pasos anteriores o no llevarlos a cabo en tiempo y forma, podría ser motivo de una multa.

¡Factura sin errores!

Y si ya los cometiste, solo ocúpate de darles solución de acuerdo a los lineamientos del SAT. ¿Sabes cómo puedes prevenir equivocaciones? Con un software administrativo y contable eficaz que haga de la facturación algo sencillo y rápido, además, confiando en que no recibirás ninguna represalia.