El Instituto Mexicano de Contadores Públicos presentó a la jefa del SAT una solicitud que contiene 10 puntos con recomendaciones para mejorar y agilizar trámites en la dependencia. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) recomendó a la autoridad fiscal crear una fila exprés para quienes deban inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), así como emitir alertas a los contribuyentes cuando su firma electrónica (e.firma) esté por expirar. Esto, para agilizar trámites fiscales ante la falta de citas presenciales. Laura Grajeda, presidenta nacional del Instituto, explicó en conferencia de prensa que el Instituto presentó a la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, una solicitud que contiene 10 puntos con recomendaciones para mejorar trámites específicos que pueden agilizarse con una serie medidas evitar la saturación en las oficinas del fisco. Entre las propuestas está que si a un contribuyente le faltó un documento para su trámite, se le permita realizarlo dentro de las próximas 72 horas sin tener que solicitar otra cita. El IMCP expuso que hay casos de empresas de nueva creación que no han podido inscribirse al RFC y evidentemente esto detiene la actividad económica; es un trámite fundamental que merece una atención especial. Uno de los puntos que destacan de la propuesta enviada por el IMCP es la alerta fiscal, con la que se busca recordar a los contribuyentes el vencimiento de su firma electrónica. “Sugerimos la modalidad de alertas fiscales, si al contribuyente se le va a vencer su firma electrónica, que el SAT le envíe un correo y les avise un mes antes que se les va a vencer, para que la puedan renovar en el portal y no tengan que acudir presencialmente a las oficinas”, señaló Laura Grajeda. Además, el IMCP propuso de la creación de una fila exprés para trámites básicos, como la inscripción al RFC, ya que de acuerdo con la especialista, no todos los trámites digitales están disponibles a través del aplicativo. “Lo que le pedimos a la autoridad es que incremente el número de trámites que se puedan hacer por el aplicativo, sobre todo para que los jóvenes que le saben puedan hacerlos por esta vía”, propuso. Por otro lado el IMCP señaló que hay empresas de nueva creación que no han podido inscribirse en el RFC, lo que detiene la actividad económica.

“Sólo por citar algunos ejemplos, la e.firma es necesaria para diversos trámites como: emitir facturación, cambios de razón social, actualización de datos, cambios en el representante legal, trámites ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), avisos aduanales, permisos de importación, entre otros”, resaltó Laura Grajeda en conferencia de prensa.