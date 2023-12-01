López Obrador recordó que el salario mínimo se situaba en 88 pesos diarios cuando asumió el mandato, ahora será de $ 249 En una declaración en su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel L...

López Obrador recordó que el salario mínimo se situaba en 88 pesos diarios cuando asumió el mandato, ahora será de $ 249 En una declaración en su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la consecución de un acuerdo crucial con el sector obrero y los empresarios, logrando un aumento del 20% en el salario mínimo a partir del 1 de enero de 2024. El mandatario destacó la importancia histórica de este logro, subrayando que cumplirán con la promesa inicial de duplicar el salario mínimo en términos reales desde el inicio de su gobierno. "Esto es histórico porque significa que vamos a cumplir lo que ofrecimos al inicio de nuestro gobierno, de aumentar el salario mínimo en términos reales, al doble", resaltó durante su conferencia matutina en Palacio Nacional. Cuando asumió la presidencia, López Obrador recordó que el salario mínimo se situaba en 88 pesos diarios, equivalentes a 2,687 pesos mensuales. A partir del 1 de enero del próximo año, este salario se incrementará a 249 pesos diarios, lo que equivale a 7,508 pesos mensuales.

Salario Mínimo Diario Mensual Año 2018 88 pesos 2,687 pesos A partir de 2024 249 pesos 7,508 pesos

En la zona libre de la frontera norte, el presidente informó que el salario aumentará significativamente, pasando de 88 pesos en 2018 a 375 pesos diarios a partir del primer día del próximo año, sumando un total de 11,403 pesos mensuales. "¡Qué mejor manera de conmemorar los 5 años de nuestro gobierno, demostrando que es posible el progreso, la construcción de obras magnas con justicia, al mismo tiempo!", expresó López Obrador.

Agradece AMLO a empresarios

El presidente expresó su agradecimiento al sector obrero y empresarial por su apoyo, particularmente destacando la aceptación del incremento por parte del sector empresarial. Además, señaló que el próximo acuerdo de esta magnitud será responsabilidad de quien lo suceda en la Presidencia. En un gesto de transparencia, López Obrador extendió una invitación al sector empresarial para participar en su conferencia y explicar este importante logro ante la nación.