De acuerdo con una encuesta de la AMECH, solamente el 30% de las empresas mantendría a su personal con el mismo salario. En febrero, la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH) dio...

De acuerdo con una encuesta de la AMECH, solamente el 30% de las empresas mantendría a su personal con el mismo salario. En febrero, la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH) dio a conocer los resultados de una encuesta a varias empresas en México que utilizan la subcontratación. La encuesta se hizo a las 100 empresas que forman parte de la AMECH, así como a otras que no son miembros de la asociación. Según la encuesta, de eliminarse esta figura, podríamos esperar los siguientes escenarios para los empleados:

10% de las empresas dijo que daría de baja a personal subcontratado, o los mantendría en informalidad.

60% dijo que los contrataría, pero por honorarios, asimilados a salarios o derechos de autor, por lo que no tendrían la misma seguridad social.

30% dijo que los contrataría con las mismas prestaciones y salarios.

En la práctica, esto significa que de los 4.3 millones de trabajadores en este esquema, solamente 1.3 millones pasarían a ser empleados de base.

Infonavit e IMSS perderán 12 mil millones de pesos al mes

La AMECH explicó que en este escenario, el Infonavit y el IMSS perderán 12 mil millones de pesos mensuales en recaudación. De acuerdo con Héctor Márquez Pitol, presidente de la AMECH, el sueldo promedio reportado ante el IMSS es de 12,240 pesos al mes. Si se toma en cuenta este promedio para todos los empleados en este esquema, la subcontratación genera 54 mil millones de pesos al mes para las dos instituciones. Además, hay que agregar el Impuesto Sobre Nómina que cubren las organizaciones que tercerizan personal. De este impuesto, se recaudan otros dos mil millones de pesos. Por todo esto, de acuerdo con Márquez, los empleados subcontratados representan una recaudación de 17 mil millones de pesos al mes. Sin embargo, con los resultados de la encuesta, se estima que se perdería el 70% de este total; es decir, 11,900 millones de pesos. Con información de Reforma y La Jornada https://www.reforma.com/absorberian-empresas-30-de-subcontratados-amech/gr/ https://www.jornada.com.mx/2021/02/11/economia/017n2eco

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.