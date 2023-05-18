La reconfiguración al interior del SAT "enrarece" el clima de cumplimiento colaborativo que se esperaría entre contribuyentes y la autoridad fiscal, señaló Coparmex El 4 de mayo de 2023, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó un acuerdo por el que el jefe de la dependencia, Antonio Martínez Dagnino, delegó algunas de sus facultades a sus subordinados. Entre las facultades del Jefe del SAT se encuentran la cancelación de sellos digitales, visitas domiciliarias, reducción de multas a contribuyentes y la declaración de embargos, además de la suspensión de autorizaciones de importación. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) considera que la decisión de delegar funciones del jefe del SAT a otras áreas del fisco es excesiva. El presidente de la Comisión Fiscal de la Coparmex, Domingo Ruiz, en conferencia de prensa, advirtió al medio que con el cambio prácticamente cualquiera dentro de este organismo puede fiscalizar a los contribuyentes del país. "Hemos estado viendo que se delegan facultades, de forma tal que hoy prácticamente quien sea dentro del SAT puede realizar actos de autoridad sobre los contribuyentes en múltiples dimensiones: auditorías, revisiones, etcétera", dijo. Por eso, el especialista mencionó que consideran excesivo el tema de delegar funciones para poder ir más con las empresas. Además, comentó que la reconfiguración al interior del SAT "enrarece" el clima de cumplimiento colaborativo que se esperaría entre contribuyentes y la autoridad fiscal.

Con información de Reforma.