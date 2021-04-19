El IMSS realizó modificaciones al proceso de inscripción, principalmente a la información que solicita para realizar el trámite. En noviembre de 2020, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)...

El IMSS realizó modificaciones al proceso de inscripción, principalmente a la información que solicita para realizar el trámite. En noviembre de 2020, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) implementó la fase II del programa piloto para la afiliación de las personas trabajadoras del hogar. En la nueva fase del programa se permite que cada uno de los empleadores realice la inscripción de la persona trabajadora del hogar, y el pago de las cuotas de manera individual. Esto en función de los días laborados y del salario reportado. El procedimiento para registrar en el portal del IMSS a los trabajadores del hogar, ha sufrido modificaciones con respecto al procedimiento original.

Procedimiento para la inscripción de trabajadores domésticos al IMSS

El nuevo procedimiento para la inscripción de trabajadores domésticos al IMSS tiene los siguientes pasos:

Introducir los datos del patrón persona física y un correo electrónico. Esta información no se solicitaba en el procedimiento anterior. Se validan los datos introducidos del patrón. Se solicita el RFC, teléfono y domicilio del patrón. El RFC no es un dato obligatorio de momento. En cuanto al domicilio no se precisa si es el domicilio fiscal o el domicilio residencial, pero dado que el RFC es opcional, puede interpretarse que el domicilio a proporcionar puede ser el residencial. Se solicitan los datos de identificación del trabajador y su domicilio. Se solicitan los datos del salario diario y los días trabajados, los cuales ahora son seleccionados en un calendario. Anteriormente se capturaba el dato numérico de forma manual. Se confirman los datos del trabajador, así como los montos de las cuotas. Se presenta la información completa del trámite. Al confirmar, se procede a obtener los comprobantes tanto de registro del trabajador como la línea de pago con el desglose de las cuotas.

El cambio más relevante respecto del procedimiento anterior, es que ahora se solicitan los datos fiscales del patrón.

Con información de Fiscalia.

https://www.fiscalia.com/publicaciones/15522

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