El instituto publicó el valor de la UMI 2025 igual al de 2024, generando dudas sobre un posible error. Descubre cómo esto podría impactar en créditos y nóminas

El instituto publicó el valor de la UMI 2025 igual al de 2024, generando dudas sobre un posible error. Descubre cómo esto podría impactar en créditos y nóminas

El 10 de enero de 2025, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) publicó en su página de internet el valor de la Unidad Mixta Infonavit (UMI), para el 2025.

Pero de acuerdo con un texto publicado por Fiscalia, es incierto si la publicación contiene un error, pues señala que para 2025 se utilizará exactamente el mismo valor que para 2024: 100.81

La UMI es la unidad de medida para los créditos del Infonavit denominados en veces el salario mínimo (VSM).

En su texto, Fiscalia explicó que con el dato publicado del ajuste de los créditos en veces el salario mínimo (VSM) de 4.21%, es posible estimar la UMI para 2025, y lo lógico sería pensar que el valor de 2024 se incrementaría en proporción a la inflación:

100.81 x 1.0421 = 105.05.

Además, señaló que en la propia página del Infonavit indican, a la letra, lo siguiente:

Para 2025 los créditos en salarios mínimos se actualizarán a una tasa de 4.21%, por lo que el valor de la UMI para este año será de $100.81 pesos diarios.

Lo anterior significa que el Infonavit señala que la actualización será del 4.21%, pero inmediatamente procede a reflejar exactamente el mismo valor que para 2024. Es decir, sin actualización.

Esto podría representar un beneficio para el trabajador en su flujo de efectivo, pues no estaría incrementando el monto de su descuento, pero le puede impactar en la forma en que su crédito se va liquidando.

Fiscalia indicó que aquellos patrones que deseen utilizar este dato por necesidades de cálculo de nómina del inicio del mes pueden utilizar dicho factor, la reserva de que este sea oficializado por el propio Infonavit en publicación dentro de su página de internet, pero se sugiere la mayor de las cautelas en este sentido.

Puedes ver la información que publicó el Infonavit aquí / Fecha de publicación: 10 de enero de 2025.