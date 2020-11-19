Hoy se llevará a cabo la reunión de la Junta Directiva de la Comisión de Hacienda y Crédito Público donde se discutirá la reforma a la subcontratación. ¿Qué podemos esperar? El día de hoy tomará lugar la Junta Directiva de la Comisión de Hacienda y Crédito Público donde se discutirá la reforma a la subcontratación. Hay que recordar que la semana pasada, el Presidente Andrés Manuel López Obrador firmó una iniciativa de reforma al outsourcing, que busca prevenir el uso de esta modalidad de subcontratación laboral que se llega a emplear para la evasión de impuestos y evadir las obligaciones patronales. La intención del gobierno es que, con esta iniciativa, este tipo de trabajadores pasen a formar parte de la nómina de la empresa para la que prestan sus servicios. Esto mediante la prohibición de la contratación de servicios de outsourcing para puestos del objeto social del negocio. Según la exposición que ofreció la secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) en esa conferencia mañanera, la iniciativa pretende armonizar los criterios de varios ordenamientos legales: las Leyes del IVA, del ISR, del IMSS, del Infonavit y el Código Fiscal Federal. Para ello se valdrán de tres ejes:

Subcontratación de personal. Se prohíbe que una persona física o moral proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. La funcionaria explicó que esto quiere decir que se prohibirá que las empresas simulen sus relaciones laborales, contando con trabajadores contratadas por otras empresas. Servicios especializados y obras especializadas. Se permite la prestación de servicios especializados que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica de la beneficiaria de los mismos. Para esto se requiere una autorización de la STPS, y los prestadores de servicios formarán parte de un padrón público. Agencias de colocación. Podrán intervenir en el proceso de contratación, pero en ningún caso se considerará a los intermediarios como patrón ni podrá contratar en sustitución.

¿Habrá Parlamento Abierto?

De acuerdo con Alicia Salgado en su columna Cuenta Corriente, entre el 23 y 24 de noviembre se llevará a cabo una sesión de Parlamento Abierto, aunque esta información no ha sido conformada por fuente oficiales. Con esto, los representantes de la iniciativa privada y otros sectores involucrados podrán exponer sus dudas e inquietudes sobre la reforma con el objetivo de que los legisladores la modifiquen. De acuerdo con la columnista, los puntos que la iniciativa privada busca cambiar son:

La definición de un servicio especializado.

Los giros que pueden inscribirse en el padrón de servicios especializados.

El tiempo que tendrá la autoridad para emitir las reglas de inscripción al padrón.

Por último, se espera que se agregue un artículo transitorio que daría tiempo a empresas y trabajadores para ajustarse al a nueva ley.

El gobierno se enfrenta a la iniciativa privada

Desde que se anunció la reforma, representantes del sector empresarial se han manifestado en contra. El presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, calificó de traición al sector privado la firma de la iniciativa, pues contrario a lo que se había comprometido el ejecutivo federal, no se llegó a un consenso previo. https://twitter.com/gdehoyoswalther/status/1326902417930276867?ref\_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1326902417930276867%7Ctwgr%5E&ref\_url=https%3A%2F%2Fwww.elcontribuyente.mx%2F2020%2F11%2Fespecialistas-y-empresarios-reprueban-reforma-al-outsourcing%2F En una sesión de Parlamento Abierto en 2019, se llegó a un acuerdo para hacer un consenso con las empresas antes de hacer cualquier modificación al outsourcing. Sin embargo, como señala Gustavo de Hoyos Walther, no se cumplió el acuerdo. Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) quiere que se otorgue certidumbre jurídica. De acuerdo con el CCE y otros especialistas, la reforma no especifica plenamente en qué casos procede y qué casos no procede la subcontratación legal. Así, esto podría quedar a discreción del Servicio de Administración Tributaria (SAT), del IMSS, del Infonavit o de la Secretaría del Trabajo. Específicamente, se debe aclarar qué se entenderá por “servicios especializados” para eliminar la discrecionalidad de la autoridad. Por el otro lado, el gobierno federal mantiene que se prohibirá la simulación de relaciones laborales a través de terceros para evadir el pago de cuotas obrero-patronales, impuestos, utilidades y prestaciones generales. De acuerdo con la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, esto protegerá a los trabajadores y les ayudará a alcanzar la pensión mínima garantizada y el acceso a un crédito hipotecario. https://twitter.com/LuisaAlcalde/status/1327091431903780865 Con información de Dinero en Imagen https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/outsourcing-en-ruta-del-mayoriteo/128624

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