El gobierno y el sector trabajador estarían proponiendo un aumento de 20% al salario mínimo para el próximo año El 28 de septiembre de 2023, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) realizó la reunión en la que se analiza por parte de patrones, trabajadores y gobierno el incremento que sufrirán los salarios mínimos, tanto generales como profesionales, para el año 2024. De acuerdo con Fiscalia, el sector patronal está planteando un incremento del 12.5%. Pero reconoce que existe la posibilidad de que el gobierno y el sector trabajador propongan un aumento de 20%. El sector patronal está dispuesto a que los empleados tengan una mejor calidad de vida en el país, aunque eso representa hacer el esfuerzo para el aumento del salario mínimo. "Lo que queremos es que el salario mínimo deje de ser tema en México”, apuntó el sector patronal. La recuperación del salario mínimo, hasta al menos la línea de bienestar familiar marcada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), es uno de los objetivos del sindicato patronal y que acorde a este fin, apoya al gobierno federal en su política salarial.

Recuperación del salario mínimo

Fiscalia recordó que durante la presente administración, la recuperación del salario mínimo ha sido del 88.5%. El 1 de enero de 2023 entró en vigor un incremento del 20% al salario mínimo, para llegar a 207.44 pesos diarios. Esto equivale a 1,052 pesos adicionales al mes para las y los trabajadores. También en esta administración se creó la Zona Libre de la Frontera Norte (compuesta por 43 municipios de los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas), donde los trabajadores reciben como pago mínimo 312.41 pesos diarios. Esto representó 1,584 pesos adicionales al mes. Fiscalia indicó que las negociaciones para determinar el nuevo salario mínimo para 2024 seguirán en estos días.