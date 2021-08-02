El gobierno mexicano ha puesto en marcha la digitalización de numerosos trámites, como el poder descargar desde la web oficial del IMSS el Tarjetón en formato PDF y de esta manera poder imprimirlo, guardarlo en la nube o guardarlo en el correo electrónico. El Tarjetón es la tarjeta del programa mexicano de seguridad social, que cubre a los empleados de los sectores público y privado. En general, el sistema de salud en México ofrece buenos estándares y opera de manera eficiente. La atención médica es asequible y las grandes ciudades, en particular, tienen excelentes hospitales y clínicas. Un gran número de médicos mexicanos van a la facultad de medicina o realizan formación adicional en Estados Unidos o Europa. Como tal, hay un alto porcentaje de médicos que hablan un inglés excelente. Y, sorprendentemente, muchos todavía realizan visitas domiciliarias, una rareza en la medicina moderna.

Ventajas de tener el Tarjetón digital IMSS en tu smartphone o computadora

La web oficial del instituto del Seguro Social te ofrece la posibilidad de descargar el Tarjetón digital del IMSS en formato PDF para que lo puedas llevar siempre en tu smartphone o si lo prefieres también puedes imprimirlo o guardarlo en tu computadora. El IMSS digital también ha añadido un escritorio virtual donde los usuarios pueden acceder de manera remota y así poder hacer trámites online, sin necesidad de tener que desplazarse. El objetivo estratégico del Instituto es desregularizar, racionalizar y digitalizar los servicios y procedimientos con el fin de reducir costos y tiempos de procesamiento, y mejorar la calidad y la facilidad de uso de los servicios.

Cómo funciona el escritorio virtual del IMSS

Para poder empezar a realizar trámites desde el escritorio virtual del IMSS los usuarios tienen que clicar en el botón “crear una cuenta”. Con esto se desplegará una pantalla de instrucciones, donde habrá que ingresar la CURP. Una vez hecho esto aparecerá el botón de “siguiente” donde aparecerá para dar de alta la firma, es ahí donde se debe apuntar el RFC, se carga el certificado, la clave privada que te proporcionan en el SAT y escribir la contraseña. A continuación habrá que aceptar los términos y condiciones de la plataforma virtual, que te volverá a pedir tu firma digital y habrá que repetir el proceso de introducir la contraseña y la clave privada. Una vez finalizado este proceso te aparecerá la pantalla para realizar los trámites necesarios de manera online.

Quién es elegible para el IMSS

En teoría, al menos, inscribirse en la atención médica en México es fácil para los ciudadanos y los residentes legales permanentes. Para la mayoría de las personas, para ser elegible para el IMSS, debe tener un empleo completo (y formal) en México. Como tal, su empleador hace los arreglos necesarios con el papeleo y para establecer las deducciones del cheque de pago. Alternativamente, si no tiene un empleo formal, también puede unirse a través de la inscripción voluntaria. Esta es una opción abierta para aquellos que no están empleados pero que aún cumplen con los requisitos para ser residentes legales, como los jubilados expatriados. Los ciudadanos mexicanos que crecieron con el IMSS están familiarizados con el sistema y les resulta natural. Para los expatriados en México, sin embargo, el IMSS es completamente nuevo. Sin el apoyo de un empleador formal, la inscripción voluntaria puede parecer intimidante. Usted comienza el proceso de solicitud visitando una oficina local del IMSS en su comunidad y completando varios formularios. A menos que lea y escriba un español excelente, lleve a un amigo local o contrate a un intérprete para que lo ayude con las formalidades. Ocasionalmente, la solicitud puede requerir que vuelva a visitar la oficina en varias ocasiones para proporcionar al personal todo el papeleo que necesita.

Ventajas de la digitalización del Seguro Social en México

Las personas y la tecnología sustentan los negocios y los servicios. A medida que se adquirieron nuevas tecnologías de la información y la comunicación, las instituciones de seguro social en México se dieron cuenta de la eficacia de combinar habilidades humanas y tecnologías digitales. Comprometidas con la innovación en la prestación de servicios como factor clave para garantizar el acceso y la confianza pública, muchas instituciones de seguridad social habían comenzado a capacitar, equipar y hacer la transición deliberadamente al personal a un entorno de trabajo humano y digital en los últimos años. Claramente, las competencias humanas que trabajan con las tecnologías en el teclado eran el camino a seguir. Estos esfuerzos contribuyen a permitir respuestas efectivas de la seguridad social al COVID-19 en México, que se encuentra entre las regiones más afectadas por la pandemia. En medio de los bloqueos, las medidas de cuarentena y el volumen de demandas urgentes de los ciudadanos, la región está demostrando estar a la altura del desafío de brindar beneficios y servicios de seguridad social.