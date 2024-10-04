El SAT anuncia importantes cambios para facilitar los trámites de los contribuyentes bajo este régimen, incluyendo exenciones en la declaración anual y simplificaciones en la inscripción al RFC y e.firma En un esfuerzo por simplificar los procesos fiscales y apoyar a los contribuyentes, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentó una serie de facilidades para quienes operan bajo el Régimen Simplificado de Confianza (Resico). A partir de este mes, los contribuyentes de este régimen no necesitarán presentar una declaración anual, y podrán concentrarse en hacer sus pagos mensuales, simplificando considerablemente su carga administrativa.

Beneficios al sector primario

Las nuevas disposiciones también benefician a contribuyentes del sector primario, como los dedicados a la agricultura, ganadería, pesca y actividades silvícolas, quienes ahora tienen la posibilidad de operar bajo Resico. Además, aquellos que habían salido de este régimen ahora pueden reintegrarse presentando un caso de aclaración o un aviso de actualización de actividades ante el SAT. En cuanto a los trámites de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y la obtención de la firma electrónica (e.firma), el SAT ha eliminado la necesidad de preinscripción en línea previa a la cita, y ahora sólo se requiere la credencial para votar vigente para realizar estos procedimientos. Esta medida está diseñada para reducir el tiempo y los documentos necesarios, facilitando la operación de los contribuyentes.

Renovación de e.firma

Para las personas físicas que necesitan renovar su e.firma y cuya vigencia haya expirado hace menos de un año, ahora pueden realizar el trámite de manera remota. Si optan por hacerlo en las oficinas del SAT, necesitarán únicamente una memoria USB y su huella digital. El SAT también ha hecho más accesible la obtención de la Constancia de Situación Fiscal, que ahora se puede conseguir en las oficinas del SAT usando solo la huella digital o a través de múltiples plataformas en línea. Además, se ha introducido la Cédula de Datos Fiscales, que permite a los contribuyentes consultar información crucial como el nombre, RFC, régimen fiscal y código postal de manera sencilla a través de la plataforma digital del SAT.