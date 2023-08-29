La autoridad dijo que facilitará la incorporación del complemento en la nueva aplicación Factura SAT Móvil El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que se emitieron 569 millones 676 mil 665 facturas con complemento Carta Porte, correspondiente a 97 mil 662 contribuyentes, de enero de 2022 a julio de 2023. La autoridad tributaria reconoció a aquellos que han cumplido con este requisito obligatorio. Además, refrenda su compromiso para facilitar la incorporación del complemento en la nueva aplicación Factura SAT Móvil, con el objetivo de agilizar el proceso. El complemento Carta Porte es un documento fiscal que ampara el traslado en territorio nacional de bienes o mercancías. Contiene información relevante sobre la transportación, ubicaciones de origen, puntos intermedios y destinos, así como el medio de transporte utilizado, ya sea aéreo, marítimo, ferroviario o terrestre. Esta medida tiene como propósito fortalecer el comercio formal y combatir el contrabando y la competencia desleal, al verificar las operaciones y acreditar la legal estancia o tenencia de los bienes. En el caso del llenado del complemento Carta Porte en autotransporte, se deben cumplir con 34 requisitos obligatorios divididos en 6 grupos. Para apoyar al sector en el cumplimiento de sus obligaciones, la autoridad tributaria extendió el plazo hasta el 31 de diciembre de 2023. A partir del 1 de enero de 2024, se aplicarán multas y sanciones a quienes no emitan el Comprobante Fiscal Digital por Internet con el complemento Carta Porte o lo hagan de manera incorrecta.