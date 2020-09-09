Los créditos de a la palabra de 25,000 pesos, otorgados a microempresas en mayo, deberán de empezar a abonarse desde este mes Si tu negocio fue beneficiado con uno de los créditos “a la palabra” de...

Los créditos de a la palabra de 25,000 pesos, otorgados a microempresas en mayo, deberán de empezar a abonarse desde este mes Si tu negocio fue beneficiado con uno de los créditos “a la palabra” de 25 mil pesos que dio el gobierno federal durante el mes de mayo, ya debes empezar a pagarlo. Los créditos fueron llamados así, a la palabra, porque se otorgaron con requisitos mínimos; había que estar inscrito en un padrón que el gobierno creó previamente. Recordemos que este programa dio inicio el 27 de abril en algunas instituciones bancarias y el 4 de mayo en el Banco del Bienestar. El financiamiento económico del gobierno federal en apoyo a micro y pequeñas empresas ofrece la facilidad de dar 3 meses de gracia antes de empezar a pagar la deuda. De acuerdo con la información del gobierno, los adscritos a este programa, deberán pagar cada 30 días un monto de 832.70 pesos, el cual deberá ser abonado durante 33 meses para liquidar el financiamiento, al final los beneficiarios pagarán una cantidad de 27 mil 182 pesos, es decir, 2 mil 182 pesos más por concepto de intereses. Los bancos participantes para el cobro de mensualidades son:

Banco del Bienestar

Banco Azteca

Santander

Banorte

Según la última información disponible, correspondiente a el día de ayer, el programa dispersó 24 mil 794 millones de pesos a 991 mil 791 beneficiarios. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/09/la-cancelacion-y-sustitucion-del-cfdi-no-debe-afectar-su-deducibilidad/ Con información del Gobierno Federal.

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