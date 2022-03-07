La recaudación de impuestos en el primer mes del año fue de 379 mil 838.7 millones de pesos, informó Hacienda. Los ingresos tributarios del sector público cayeron 0.2 por ciento en términos reales durante enero, al ubicarse en 379 mil 838.7 millones de pesos, informó este miércoles la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además, la dependencia precisó que la captación de impuestos durante el primer mes de 2022 fue inferior en 15 mil 754.2 millones de pesos respecto de lo programado en la Ley de Ingresos de 2022.

Ingresos del sector público

Los ingresos del sector público aumentaron 3.1 por ciento en términos reales con relación a enero de 2021, gracias a la recuperación de los ingresos petroleros, informó la dependencia. Asimismo, los ingresos tributarios del sector público sumaron 379 mil 838 millones de pesos, es decir, 0.2 por ciento menores a los del mismo periodo de 2021, como consecuencia de una menor recaudación de impuestos. Destacó que la plataforma de petróleo de exportación se ubicó en un millón 36.6 mil barriles de petróleo diarios, monto por encima de lo programado en 239.4 mil barriles de petróleo diarios. Indicó que los ingresos petroleros se ubicaron en 69 mil 569.3 millones de pesos, monto mayor en 35.1 por ciento a lo observado en enero de 2021 debido al incremento del precio del petróleo, así como a una mayor producción. “No obstante, estuvieron 42 mil 436.8 millones de pesos por debajo de lo programado, derivado de menores ventas internas y una menor producción de crudo con respecto a lo previsto para el mes”, destacó Hacienda.

Impuestos

De acuerdo con el informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública de enero de 2022, la captación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) registró un aumento de 10.5 por ciento, al contabilizar 213 mil 533.4 millones de pesos. Hacienda informó que los ingresos por ISR directo se ubicaron en 6 mil 763.1 millones de pesos por encima de lo presupuestado. Por otra parte, el cobro de Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) sufrió un retroceso de 9.2 por ciento, al sumar 112 mil 236.5 millones de pesos. El ingreso por este gravamen indirecto fue inferior en 17 mil 773.8 a lo proyectado para el primer mes del año, según datos del informe. En cuanto al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios también sufrió una caída de 23.9 por ciento, al computar 41 mil 459.1 millones de pesos. El ingreso por este impuesto especial fue menor en 5 mil 103 millones de pesos respecto de lo esperado. Finalmente, la dependencia informó que los ingresos no tributarios**,** cayeron el primer mes de este año en 15.9 por ciento, al captar 2 mil 280.9 millones de pesos. Este rubro, donde se registran los ingresos por la extinción de fideicomisos y los cobros de multas, tuvo un ingreso menor en 6 mil 74.4 millones de pesos respecto de lo programado.