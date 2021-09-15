Toma en cuenta los días en que las sucursales bancarias no abrirán. Este 15 y 16 de septiembre, los servicios bancarios implementarán modificaciones en sus horarios de servicio por celebración de l...

Toma en cuenta los días en que las sucursales bancarias no abrirán. Este 15 y 16 de septiembre, los servicios bancarios implementarán modificaciones en sus horarios de servicio por celebración de las fiestas patrias. Por lo tanto, si tenías planeado realizar trámites en el banco en estas fechas, toma en cuenta algunas consideraciones.

¿Estarán abiertos los bancos el 15 de septiembre?

La Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV) emitió el calendario de días feriados en México, donde se plantean los días en que los empleados bancarios y las sucursales no brindarán servicios. No obstante, el miércoles 15 de septiembre los bancos atenderán al público en su horario normal. Cabe señalar que, tanto el 15 como el 16 de septiembre, los 57,000 cajeros automáticos disponibles en el país tendrán operaciones normales.

¿El 16 de septiembre es día de asueto?

Por otra parte, el jueves 16 de septiembre está marcado como día oficial de asueto en el calendario, por lo que los bancos mantendrán sus puertas cerradas.

Días de asueto 2021

Según el calendario de la CNBV, en lo que resta del 2021, los bancos tampoco trabajarán el 2 de noviembre, Día de Muertos; y el lunes 15 de noviembre, por la conmemoración de la Revolución Mexicana. Con información de Expansión.

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