El SAT invitó a los contribuyentes a denunciar el ofrecimiento, venta o gestión de citas El Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó irregularidades en la asignación de citas principalmente para los servicios de firma electrónica para personas físicas así como para la inscripción de nuevas empresas, es decir, alta de personas morales. Y anunció que las citas irregulares serán canceladas. El SAT presupone que estás irregularidades están relacionadas con la venta o gestión indebida de las citas y los estados en donde se han presentado los casos, principalmente, son Nuevo León, Guanajuato, San Luis Potosí, Puebla, Estado de México, Ciudad de México y Jalisco. El órgano tributario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estará notificando por correo electrónico a los contribuyentes que tengan citas sospechosas de haber sido comercializadas que no serán atendidos en las oficinas. El SAT invitó a los contribuyentes a denunciar el ofrecimiento, venta o gestión de citas vía telefónica al 55 8852 2222 y por correo electrónico a [email protected], donde serán atendidos por personal especializado para aclarar su situación, para evitar que se presente nuevamente esta circunstancia anómala. El pasado junio, el SAT informó en un documento dirigido al Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), que las citas para los diversos trámites en todo el país se liberarán de manera paulatina conforme el semáforo epidemiológico que rija en cada entidad a partir de junio. Pero el IMCP aclaró que no se cuenta con una fecha o número exacto de citas a otorgar. Esto dependerá de cada administración desconcentrada y de diversas premisas que el sistema considera.

"Epidemedia" de falta de citas

Debido a la pandemia causada por el COVID-19, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha tenido varios problemas para agendar citas presenciales. Por ejemplo, a inicios de junio, el SAT de Nuevo León estaba tan saturado que no lograba dar cita a los contribuyentes que buscan cerrar sus empresas. Por eso, muchos de ellos no podían darse de baja del Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Después, se dio a conocer que algo similar pasaba en otras ciudades del país y con otros trámites. Durante junio, por ejemplo, era casi imposible conseguir una cita presencial en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. A lo largo de todo el mes no hubo espacios disponibles para tramitar la e.firma.