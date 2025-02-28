Descubre cómo presentar tu Declaración Anual RESICO 2024 de manera sencilla con la nueva guía del SAT. Sigue estos pasos clave para cumplir con tus obligaciones fiscales sin complicaciones. ¡Infórm...

Descubre cómo presentar tu Declaración Anual RESICO 2024 de manera sencilla con la nueva guía del SAT. Sigue estos pasos clave para cumplir con tus obligaciones fiscales sin complicaciones. ¡Infórmate aquí!

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha publicado la Guía de Llenado para la Declaración Anual de Personas Morales 2024, un documento esencial para los contribuyentes inscritos en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO). Esta herramienta facilita el cumplimiento de obligaciones fiscales y optimiza el proceso de declaración.

1. Acceso al sistema

Para ingresar a la plataforma del SAT y comenzar con la declaración, los contribuyentes deben seguir estos pasos:

Ir a la sección de ‘Declaraciones para empresas’ en el portal del SAT.

Seleccionar la opción correspondiente al ‘Régimen Simplificado de Confianza’ dentro del apartado de declaraciones anuales.

Autenticarse con e.firma (archivos .cer y .key con contraseña) o utilizando el RFC y contraseña.

2. Configuración de la declaración

Una vez dentro del sistema, se debe definir la información del ejercicio fiscal a declarar:

Seleccionar el año y periodo correspondiente.

Elegir el tipo de declaración (normal, complementaria o corrección de datos).

Confirmar si existe obligación de presentar estados financieros conforme al Artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación.

En caso afirmativo, completar los campos adicionales de información fiscal requerida.

3. Llenado de la declaración

El formulario está dividido en varias secciones para capturar correctamente la información fiscal:

Ingresos: Se deben reportar los ingresos totales y desglosar aquellos exentos o provenientes del extranjero.

Se deben reportar los ingresos totales y desglosar aquellos exentos o provenientes del extranjero. Deducciones permitidas: Incluyen gastos como sueldos, inversiones, pagos a proveedores y estímulos fiscales.

Incluyen gastos como sueldos, inversiones, pagos a proveedores y estímulos fiscales. Cálculo del impuesto: Se determina la base gravable considerando utilidades, pérdidas fiscales previas y pagos provisionales realizados.

Se determina la base gravable considerando utilidades, pérdidas fiscales previas y pagos provisionales realizados. Saldo a pagar o devolución: Se muestra el monto final con opciones para aplicar compensaciones o solicitar devoluciones.

Se muestra el monto final con opciones para aplicar compensaciones o solicitar devoluciones. Información adicional: Se deben proporcionar datos sobre cuentas fiscales como CUCA y CUFIN, entre otros.

4. Revisión y envío de la declaración

Antes de finalizar el proceso, se recomienda:

Generar una vista previa para revisar que toda la información sea correcta.

Realizar los ajustes necesarios en caso de encontrar inconsistencias.

Enviar la declaración y descargar el acuse de recibo como comprobante.

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