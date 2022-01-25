La autoridad fiscal facilitó las declaraciones por terminación anticipada y por liquidación para las empresas que cerraron.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente inició una campaña de tutoriales para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de 2022. Entre estas obligaciones se encuentra la declaración anual de impuestos de 2021.

Cobro de impuestos a las empresas que cerraron

Entre los objetivos de la campaña de simplificación de trámites, se encuentra el cobro de impuestos a los negocios que cerraron debido a la crisis económica provocada por la pandemia. Gilberto Treviño Cárdenas, socio del despacho jurídico y de asesoría tributaria Práctica Legal y Fiscal, dijo a Reforma que la campaña de tutoriales es para promover la simplificación de trámites para la declaración anual, y para recaudar. El especialista indicó que si un contribuyente baja la cortina, la autoridad fiscal buscará que se reporte antes de que se vaya, y que declare con el pago de impuestos correspondiente.

El SAT simplificó declaraciones para empresas que cerraron

"La novedad es que se simplificaron las declaraciones por terminación anticipada y por liquidación para personas morales, que son negocios que se liquidaron o que están en proceso de hacerlo”, indicó. Treviño Cárdenas explicó que en esta modalidad de declaración anual por liquidación o anticipadas ya existía un formato en el portal del SAT, pero la principal novedad es que ahora el contribuyente contará con información precargada, algo que desde hace cuatro años ya existía en otro tipo de formatos. "Aunque no necesariamente quiere decir que en todos los casos de este tipo de declaración se liquide el negocio, sino que la empresa o la persona moral está en un periodo de liquidación. Es decir, que puede cerrar el negocio o dejar de operar, pero persiste su registro ante la posibilidad de reanudar operaciones en un futuro", aclaró el especialista.

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