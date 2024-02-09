La autoridad se pronunció sobre estas fallas, en el sentido de que se trata de “intermitencias” sobre las cuales está trabajando para ser corregidas A partir de la declaración de enero de 2024, el ...

La autoridad se pronunció sobre estas fallas, en el sentido de que se trata de “intermitencias” sobre las cuales está trabajando para ser corregidas A partir de la declaración de enero de 2024, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) actualizó el formato electrónico de pago mensual del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de personas morales. La principal característica del nuevo formulario de pago mensual del IVA es que la mayor parte de la información está precargada con información de los comprobantes fiscales emitidos y timbrados por la entidad en el periodo correspondiente, según reporta Fiscalia. Aunque la llegada de este nuevo formato de declaración viene acompañado de una serie de fallas importantes. Esto coloca a los contribuyentes en un estado de incertidumbre sobre cómo deben realizar el llenado de esta declaración.

Fallas en el nuevo formulario de pago de IVA

Son diversas las fallas encontradas por los contribuyentes:

PUE / PPD

De acuerdo con la autoridad, los datos tanto del IVA causado como del IVA acreditable son poblados en el formato partiendo de la información de los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) emitidos con método de pago “Pago en una Sola Exhibición” (PUE), que son aquellos por los que la autoridad considera que sus efectos fiscales ya se dieron. Es decir, que ya fueron cobrados y, por ende, el IVA de esas facturas ya se considera causado (en el caso del IVA trasladado) o acreditable (en el caso del IVA de las erogaciones). Asimismo, también se consideran los Comprobantes de Recepción de Pagos (CRP) cuya fecha de pago corresponde al mes que se está declarando. No obstante, se ha visto que en la práctica esto no sucede así, y se están cargando los datos de aquellos CFDI hoy emitidos con método de pago “Pago en Parcialidades o Diferido” (PPD), que son comprobantes que no han sido cobrados y, por ende, no han surtido efectos fiscales ni para la causación ni para el acreditamiento del impuesto. Esto altera de manera importante la información a declarar.

Tipos de cambio

También se detecta que los tipos de cambio utilizados en aquellos CRP de pagos en moneda extranjera están siendo considerados con datos equivocados.

Pagos parciales

Otra de las fallas detectadas es que, en lo que respecta a CRP, el formulario está considerando el IVA como liquidado en su totalidad, aún cuando el comprobante del pago ampara sólo una parte del mismo.

Pronunciamiento de la autoridad

Fiscalia dijo que a la fecha, la autoridad se pronunció sobre estas fallas, en el sentido de que se trata de “intermitencias” sobre las cuales está trabajando para ser corregidas. Esto significa que la autoridad tiene conocimiento de esta problemática y se encuentra en proceso de solucionarlas. A sugerencia de la propia autoridad, es conveniente que los contribuyentes esperen a que estas fallas sean corregidas, para tener así mayor certidumbre en la presentación de las declaraciones.