Aunque AMLO diga ignorar el tema, lo cierto es que el gobierno federal se apoya frecuentemente en la subcontratación. ¿Tendrá el gobierno la voluntad de eliminar outsourcing? Luego de conocerse la reforma que elimina el esquema de subcontratación, diversos especialistas ventilaron que un número importante de operaciones de la CFE, Pemex y Caminos y Puentes Federales se realizan a través de outsourcing, incluso en el IMSS. Ante esto, el presidente López Obrador afirmó: “No tengo información de que haya outsourcing dentro del gobierno, pero donde lo haya se eliminará. Es en beneficio de los trabajadores, al final de cuentas del beneficio del trabajador. Todo lo que pueda existir de subcontratación se elimina en el Gobierno”, expuso. De acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el gobierno federal ha asignado a empresas de outsourcing más de 50 contratos entre 2019 y 2020, por un monto cercano a los 5 mil millones de pesos. En 2019, el valor de los contratos superó los 3 mil millones de pesos, aunque la mayoría tenían cobertura por más de un año. Hasta inicios de octubre del presente año se habían sumado casi 2 mil millones de pesos en asignaciones a empresas de subcontratación laboral. Por otro lado, desde 2018, gobierno federal ha celebrado más de tres mil convenios con firmas privadas. Los contratos van desde contratar empleados hasta la subrogación de servicios. De estos tres mil, solamente 66 se han registrado explícitamente como subcontratación. Según datos de Compranet, treinta empresas han suministrado personal a esta administración por más de 1,900 millones de pesos. De estas empresas, Maximovil a Su Servicio ha sido la más beneficiada, pues ha generado 622 millones de pesos por estos contratos. La compañía tiene convenios con las siguientes instituciones:

Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.

Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

No se conoce el número de trabajadores en outsourcing

Como señala La Jornada, no se conoce en realidad el número de exacto empleados subcontratados por el gobierno. Esto porque, en muchos casos, las áreas encargadas de las compras del gobierno registran diferentes conceptos de subcontratación personal; es decir, a veces utilizan términos como “sub” o “subrogación”, además de subcontratación y outsourcing, por lo que no se puede conocer el número exacto.Con información de La Jornada https://www.jornada.com.mx/2020/11/19/economia/030n2eco?partner=rss

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