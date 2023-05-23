El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal rechazó amparar al quejoso por unanimidad El fundador y presidente de GIN Group, Raúl Beyruti Sánchez, conocido como "El Rey del outsourcing", pretendía que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitara a un juez de control la cancelación de la orden de aprehensión en su contra por los presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 4 millones 335 mil 705 pesos. Sin embargo, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal rechazó amparar al quejoso por unanimidad. El magistrado ponente del caso, Juan José Olvera López, estimó que el fiscal encargado del caso no violó los derechos fundamentales del empresario al no acceder a su pretensión de cancelar la orden de captura, según reporta Milenio. Explicó que el fiscal no tiene la facultad de solicitar al juez la cancelación de la orden de aprehensión solo porque se lo pide el destinatario de esa orden. El empresario argumentó que presentó nuevos datos de prueba para desvirtuar la acusación en su contra. La propuesta fue avalada por los magistrados Francisco Javier Sarabia Ascencio y Horacio Armando Hernández Orozco. Sin embargo, el Tribunal no se pronunció más sobre el fondo de la orden de aprehensión y tiene pendiente resolver otro amparo presentado por el empresario, de acuerdo al reporte del diario Milenio. Se presume que Beyruti Sánchez probablemente recibió los 4 millones 335 mil 705 pesos de cuatro empresas factureras por concepto de honorarios asimilados. Estos depósitos presuntamente se realizaron entre 2014 y 2017, provenientes de compañías constituidas en San Luis Potosí, Quintana Roo y la Ciudad de México entre 2008 y 2015.