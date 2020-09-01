En este año, grandes corporaciones han informado que se han puesto al corriente con el SAT, algunas de ellas son: FEMSA, Walmart, IBM, Grupo Modelo y América Móvil. La administración general de gra...

En este año, grandes corporaciones han informado que se han puesto al corriente con el SAT, algunas de ellas son: FEMSA, Walmart, IBM, Grupo Modelo y América Móvil. La administración general de grandes contribuyentes del Sistema de Administración Tributaria (SAT) informó que ha recaudado más de 155 mil 194 millones de pesos de enero a agosto 2020, de acuerdo con las cifras preliminares de la dependencia. En términos nominales, esto representa un 247% más que en comparación con el mismo periodo de 2018. https://twitter.com/SATMX/status/1300247197053747207?ref\_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1300247197053747207%7Ctwgr%5E&ref\_url=https%3A%2F%2Fwww.forbes.com.mx%2Fnoticias-sat-cobra-155000-mdp-de-impuestos-a-grandes-contribuyentes-247-mas-que-en-2018%2F

Grandes corporativos le pagan al SAT

De enero a agosto de 2020, varios contribuyentes han puesto su situación al corriente con Hacienda. Estos son los que han saldado adeudos con el SAT:

FEMSA ha pagado 8 mil 790 millones de pesos

América Móvil 8 mil 290 millones de pesos

Walmart 8 mil 000 millones de pesos

Grupo Modelo 2 mil 000 millones de pesos

IBM 669 millones de pesos

Las empresas factureras o empresas fantasmas, según cifras del propio SAT, han defraudado al fisco por más de 354 milmillones de pesos. Sin embargo, el gobierno actual ha emprendido una ardua batalla legal con estas empresas. “Se tomarán acciones legales contra los emisores de facturas falsas y que mandarán avisos a los contribuyentes para que regularicen su situación”, comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador. El procurador fiscal, Carlos Romero Aranda informó en julio que se podrían emitir órdenes de arresto contra presuntos evasores de impuestos en septiembre. Mientras tanto, el gobierno intensifica una campaña agresiva con las empresas factureras. Con información del SAT.

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