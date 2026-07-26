Cuando se habla de automatización en bodegas, la imagen que suele venir a la mente es la de robots móviles recorriendo pasillos sin intervención humana, o brazos robóticos apilando cajas a un ritmo imposible de igualar manualmente. Esa tecnología existe y ya opera en algunos centros de distribución de gran escala en México, pero representa apenas una fracción de lo que realmente está cambiando en la mayoría de las bodegas del país.

La transformación más extendida es mucho menos vistosa. Se trata de la sustitución gradual de procesos manuales por equipo eléctrico y sistemas de gestión de inventario relativamente simples, una automatización ligera que no requiere inversiones millonarias ni reingeniería completa de las instalaciones. Un sistema de código de barras conectado a una hoja de cálculo, un lector portátil que actualiza el inventario en tiempo real o un software de gestión de almacenes de nivel básico ya representan un salto considerable frente a los registros hechos a mano.

Esta transición no es enteramente nueva, aunque su ritmo actual sí lo sea. Durante los años noventa y buena parte de la década de 2000, la modernización de bodegas mexicanas se limitó casi siempre a la llegada de la computadora personal y el software de hojas de cálculo, que sustituyó las libretas y los kárdex de papel sin cambiar realmente la manera en que se movía la mercancía dentro del almacén. El salto que se observa ahora es distinto porque conecta ese registro digital con el movimiento físico del inventario en tiempo casi real, algo que hace veinte años requería una inversión en sistemas de identificación por radiofrecuencia que estaba fuera del alcance de la inmensa mayoría de las empresas mexicanas medianas.

Del papel al código QR: la escala intermedia

Entre el código de barras clásico y las etiquetas de radiofrecuencia (RFID) existe una escala intermedia que ha ganado terreno en los últimos años en bodegas mexicanas de tamaño medio: el código QR, más barato de imprimir que una etiqueta RFID y capaz de almacenar más información que un código de barras convencional. Empresas de distribución de abarrotes, farmacéuticas y de refacciones automotrices lo han adoptado como un punto medio razonable, ya que permite escanear con el mismo teléfono celular que ya usa el personal de bodega, sin necesidad de comprar terminales portátiles especializadas. La cadena de frío es uno de los segmentos donde la presión por trazabilidad es mayor, dado que los productos perecederos y farmacéuticos exigen un registro de temperatura y tiempo que las autoridades sanitarias mexicanas revisan con frecuencia creciente, lo que ha acelerado la adopción de sensores conectados en refrigeradores y cámaras frías dentro de los propios centros de distribución.

El equipo eléctrico como puerta de entrada

Instalar un sistema robotizado completo implica mucho más que comprar el equipo: rediseñar el layout de la bodega, capacitar a personal técnico especializado y, en muchos casos, detener la operación durante semanas mientras se ajusta la instalación. Para una empresa mediana mexicana, ese costo de oportunidad suele pesar más que el precio del equipo en sí, lo que explica por qué la automatización ligera avanza mucho más rápido que la robótica de punta en el país.

Buena parte de esta automatización ligera empieza, de forma poco evidente, en el piso de la bodega. Sustituir un equipo manual por uno eléctrico no solo acelera el movimiento de mercancía, también genera datos: ciclos de carga, tiempos de uso y patrones de consumo energético que antes simplemente no existían. Empresas medianas que manejan tarimas a distintas alturas han encontrado en los apiladores reach contrapeso una opción intermedia entre el equipo manual y la maquinaria de gran capacidad, adecuada para bodegas con pasillos moderados y estanterías de varios niveles.

El caso de los equipos de transporte horizontal sigue una lógica parecida. Donde antes se necesitaban dos o tres personas para mover una tarima cargada de un extremo a otro de la bodega, hoy basta con un operador y un equipo adecuado. Los patines eléctricos se han vuelto comunes en centros de distribución de tamaño mediano precisamente porque reducen el esfuerzo físico sin exigir la curva de aprendizaje ni el presupuesto de un sistema robotizado completo.

Marconi-x, empresa mexicana dedicada al equipo de manejo de materiales para bodegas y centros de distribución, ha documentado en su propio catálogo, que incluye fichas técnicas descargables por producto, cómo esta transición del equipo manual al eléctrico suele ser el primer paso que dan las empresas antes de considerar inversiones más ambiciosas en automatización.

La velocidad de esta transición varía de forma considerable según la región y el sector. En los parques industriales del Bajío y la frontera norte, donde buena parte de la operación depende de contratos con corporativos extranjeros que exigen estándares de trazabilidad como condición para mantener el negocio, la presión por modernizar llega desde el propio cliente. En el centro y el sur del país, donde predominan operaciones de distribución para el mercado interno, mayoristas de abarrotes, ferreterías, distribuidores regionales de bebidas, el cambio avanza a un paso más lento, empujado más por la necesidad de reducir mermas y errores de surtido que por una exigencia contractual externa.

Este tipo de cambios graduales tiene sentido económico para la mayoría de las pequeñas y medianas empresas mexicanas, que no cuentan con el capital ni el volumen de operación que justificaría un sistema robotizado completo, pero que sí pueden absorber, en un plazo razonable, el costo de modernizar su piso de bodega pieza por pieza. La consultoría en logística coincide en que la automatización no llega de un día para otro: ocurre por capas, y la primera de ellas casi siempre es la del equipo que mueve la mercancía dentro de las cuatro paredes del almacén.

El propio software de gestión de almacenes ha seguido una trayectoria de precios que facilita esta adopción gradual. Hace una década, un sistema de este tipo implicaba comprar licencias y, en muchos casos, un servidor propio instalado dentro de la empresa. Hoy existen opciones ofrecidas como servicio en la nube, con una cuota mensual y sin necesidad de infraestructura informática propia, un modelo que ha bajado de forma considerable la barrera de entrada para pymes que antes veían la gestión digital de inventario como un lujo reservado a competidores con departamentos de sistemas dedicados.

El resultado, cuando se suman estos cambios pequeños, es una operación más rápida, con menos errores de conteo y con información disponible para tomar decisiones, sin que la empresa haya tenido que declarar públicamente que se está automatizando. Es, en buena medida, la forma en la que la mayoría de las bodegas mexicanas se está modernizando actualmente: no con un anuncio de gran inversión, sino con reemplazos puntuales que, acumulados, transforman la operación completa.

El temor a que esta automatización desplace mano de obra existe, aunque el cambio real ha sido más de perfil que de volumen de empleo. Un operador de montacargas manual que aprende a manejar equipo eléctrico con sistemas de registro digital no deja de ser necesario, simplemente su trabajo empieza a incluir tareas que antes correspondían a un supervisor: verificar en una pantalla si el conteo cuadra, reportar incidencias de mantenimiento a través de una aplicación o registrar tiempos de ciclo que antes nadie medía. Los centros de capacitación técnica que atienden a la industria logística en el Bajío han comenzado a incorporar estos módulos digitales dentro de los cursos de certificación de montacargas, conscientes de que el perfil del operador de bodega ya no se limita a la destreza física.

En la práctica, esta automatización ligera reduce de forma notable los errores de conteo en inventarios cíclicos y agiliza el surtido de pedidos, sin que la empresa tenga que invertir en sensores avanzados ni en inteligencia artificial aplicada al almacén. Es un camino más lento que el de la robótica total, pero también uno con menor riesgo financiero, algo que pesa de forma considerable en la decisión de cualquier gerente de operaciones que administra un presupuesto limitado.