Los gastos que se pagan por medicamentos se pueden optimizar mediante una serie de acciones. Piensa que los gastos de bolsillo que pagamos por los medicamentos pueden reducirse, pues hay formas de ...

Los gastos que se pagan por medicamentos se pueden optimizar mediante una serie de acciones. Piensa que los gastos de bolsillo que pagamos por los medicamentos pueden reducirse, pues hay formas de ahorrar en los costos. Solo hay que optar por opciones genéricas o inscribirse en programas de descuento. Vamos con algunos de ellos.

Elige genéricos

Tal y como nos comentan los expertos de la Farmacia en línea Treated disponible en México, los medicamentos genéricos son unas copias de marca. Son esencialmente la misma medicina. La diferencia en el precio existente es debido a que el medicamento de marca debe pagar por la investigación que se realiza para su creación. De igual manera, es posible adquirir un equivalente terapéutico a menos costo. Hablamos de un medicamento con una fórmula diferente que viene a tratar la misma dolencia y puede que sea tan efectivo. Solo tienes que preguntar al proveedor de atención médica si hay una opción genérica o un medicamento parecido y que cueste menos como seria alternativa al medicamento que estés tomando.

División de las pastillas

Podemos tomar una dosis doble de la medicina y proceder a dividir las pastillas por la mitad. Todo ello va a depender de la clase de medicina y de la dosis que se tome. A veces puede suponer un ahorro importante de dinero. Existe una lista de medicamentos que son susceptibles de dividirse segura. Además, la pastilla en muchos casos suele tener una línea que muestra cómo debe dividirse. Eso sí, solo se debe dividir la pastilla una sola vez, y usar las dos mitades antes de dividir otra pastilla. No se debe dividir pastillas sin antes hablar con el farmacéutico o el médico, pues hay medicamentos que pueden ser perjudiciales para la salud si son divididos antes de utilizarse.

Farmacias online y medicamentos por correo

Se puede encontrar una farmacia que pueda enviar medicamentos vía correo para las medicinas que se tomen a largo plazo. Hay que contar con que existen buenos costes de envío en las farmacias online. No hay que olvidarse de que no todo lo que se vende en la red de redes es seguro. Por este motivo, lo interesante es consultar a su plan de salud o proveedor de atención al usuario antes de adquirir el producto para estar más seguros.

Programas de descuento

Algunas personas pueden ser elegibles para los denominados programas de asistencia de medicamentos. Todo va a depender del ingreso y sus necesidades médicas. Existen compañías farmacéuticas que ofertan esta serie de programas que se les llamada “programas de asistencia al paciente". De igual forma hay tarjetas de descuento o medicamentos de bajo costo o gratuitos. Se puede presentar la solicitud de medicamento que se esté tomando de manera directa a la compañía farmacéutica. Dependiendo del país o de los planes que haya de seguro médico, existen programas de asistencia. Solo hay que consultar en los sitios web del plan de salud que tenga el gobierno local en cuestión. En el caso de que sea mayor de 65 años es posible disponer con coberturas suplementarias para el pago de los medicamentos.

Utilización inteligente de las medicinas

A la hora de tomar todos los medicamentos es bueno seguir las indicaciones que haya a fin de evitar los posibles problemas que pueda suponer una enfermedad. Solo es necesario hablar con el medico en el caso de que esté tomando dichas medicinas, suplementos o medicamentos de venta libre.

Tenga buena relación con su farmacéutico

Siempre es bueno tener una buena relación con el profesional, ya que siempre va a velar por sus intereses, incluso recomendarle formas para poder ahorrar dinero y además darle la seguridad de que los medicamentos que toma son seguros e ideales para su dolencia.

Control de la enfermedad

Otra de las formas de ahorrar más eficaces que hay es el estar sano, porque evidentemente una persona sana no tiene que gastar en medicinas.

Consultar al médico

En cada visita que realices, siempre consulta al médico para estar seguro de que tienes que seguir tomando los medicamentos. Es posible que haya otras formas de controlar la enfermedad que sean más económicas.

Tenga precaución

Solo adquiera medicamentos con licencia en México. Nuestra recomendación es la de no comprar medicamentos que provengan de otros países para ahorrarse dinero, pues puede desconocerse, tanto la seguridad como la calidad de dichas medicinas. Esperamos que todos estos consejos sean de utilidad a la hora de poder ahorrar dinero en medicamentos. A veces nos preocupamos de conseguir las medicinas, pero no miramos tanto el presupuesto que a ello dedicamos, y lo cierto es que como verás si sigues nuestros consejos, vas a poder ahorrarte una cantidad de dinero nada desdeñable. Así que ya sabes, es tu turno, ahora tienes que fijarte y verás como a final de mes los gastos serán menores.