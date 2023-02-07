El SAT ahora pide más información y con más detalles, por lo que los contribuyentes pueden ir recabando oportunamente los datos que se requieren para el llenado del formulario Las personas morales ...

El SAT ahora pide más información y con más detalles, por lo que los contribuyentes pueden ir recabando oportunamente los datos que se requieren para el llenado del formulario Las personas morales deberán presentar su declaración anual del ejercicio fiscal 2022 a más tardar el 31 de marzo de 2023. El 20 de diciembre de 2022, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer el nuevo formato de declaración anual de personas morales. En esta nueva versión se hicieron importantes adecuaciones y actualizaciones respecto a años anteriores. De los cambios contenidos, en general, destacan los relacionados a los estados financieros de las empresas.

Consejos para la declaración anual de personas morales 2023

De acuerdo con Reforma, el SAT ahora pide más información y a un mayor nivel de detalle, por lo que los contribuyentes pueden ir recabando oportunamente los datos que se requieren para el llenado del formulario. Además, especialistas de la firma Rusell Bedford compartieron al medio las siguientes recomendaciones, para que las personas morales puedan realizar su declaración sin mayores problemas: El Contribuyente

Asegúrate de contar con la correcta emisión de los cuatro estados financieros básicos del ejercicio actual y el inmediato anterior (2022 y 2021), mismos que deberán cumplir con la normatividad contable vigente, así como, en su caso, las explicaciones de las diferencias.

(2022 y 2021), mismos que deberán cumplir con la normatividad contable vigente, así como, en su caso, las explicaciones de las diferencias. Identifica correctamente las operaciones y saldos con partes relacionadas a efectos de verificar que las mismas se encuentren soportadas con el estudio de precios de transferencia correspondiente.

Anticipa, en la medida de lo posible, el envío de la presentación de la declaración, pues en experiencias pasadas, cada cambio en el aplicativo trae consigo complicaciones que podrían implicar un retraso en el cumplimiento de la obligación fiscal.

Verifica, antes de iniciar con la captura de la declaración, que tengas la versión más actual del aplicativo para que evites tener que llenarla nuevamente.