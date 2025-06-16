Los ingresos tributarios netos crecieron 8.8 % real y se ubicaron en 2.4 billones de pesos de enero a mayo de 2025. Conoce las cifras por impuesto (ISR, IVA, IEPS) y el cumplimiento de la Ley de Ingresos El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció que, de enero a mayo de 2025, los ingresos tributarios netos ascendieron a 2 billones 411 mil 889 millones de pesos. En términos reales, la cifra es 8.8 % superior a la del mismo periodo de 2024, lo que representa un incremento nominal de 278 mil 139 millones de pesos.
Ingresos por tipo de impuesto
|Concepto
|Ene-May 2025 (millones de MXN)
|Diferencia vs. 2024
|Crecimiento real
|Impuesto sobre la Renta (ISR)
|1 371 000
|+149 902
|+8.1 %
|Impuesto al Valor Agregado (IVA)
|653 542
|+94 413
|+12.5 %
|Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)
|268 447
|+7 130
|n/d
Comparativo histórico enero-mayo (2019-2025)
El SAT destacó que el cumplimiento alcanza el 103.5 % respecto a lo programado en la Ley de Ingresos de la Federación 2025. La trayectoria de los últimos siete años confirma la tendencia ascendente:
Ingresos tributarios netos enero-mayo, 2019-2025
Cifras en millones de pesos
|Año
|Ingresos Netos
|Incremento (monto)
|Incremento (%)
|2019
|1,425,811
|N/A
|N/A
|2020
|1,499,452
|+73,642
|+2.1%
|2021
|1,575,683
|+76,231
|+0.3%
|2022
|1,750,112
|+174,429
|+3.4%
|2023
|1,924,518
|+174,406
|+2.9%
|2024
|2,133,750
|+209,232
|+6.0%
|2025
|2,411,889
|+278,139
|+8.8%
Factores detrás del aumento
De acuerdo con el comunicado (número 32/2025), el resultado obedece a:
- Aplicación del Plan Maestro de Recaudación 2025, que busca un pago proporcional y equitativo de los impuestos.
- Mayor fiscalización electrónica y cruces de información, que han reducido la evasión.
- Dinámica económica que elevó consumo interno y utilidades empresariales, reflejados en IVA e ISR.
¿Qué significa para las finanzas públicas?
El repunte tributario ofrece un respiro al objetivo de consolidación fiscal del Gobierno federal, al garantizar recursos adicionales sin recurrir a endeudamiento. Asimismo, fortalece la posición crediticia del país ante agencias calificadoras, al mostrar capacidad de ingresos propios.
Próximos pasos
El SAT anticipó que mantendrá su estrategia de cumplimiento facilitado —orientación a contribuyentes y uso de datos— para sostener el ritmo de recaudación durante el resto del año. De esta manera, se busca financiar programas sociales y proyectos de infraestructura sin comprometer la estabilidad macroeconómica, enfatizó el SAT en un comunicado.