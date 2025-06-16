Los ingresos tributarios netos crecieron 8.8 % real y se ubicaron en 2.4 billones de pesos de enero a mayo de 2025. Conoce las cifras por impuesto (ISR, IVA, IEPS) y el cumplimiento de la Ley de In...

Los ingresos tributarios netos crecieron 8.8 % real y se ubicaron en 2.4 billones de pesos de enero a mayo de 2025. Conoce las cifras por impuesto (ISR, IVA, IEPS) y el cumplimiento de la Ley de Ingresos El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció que, de enero a mayo de 2025, los ingresos tributarios netos ascendieron a 2 billones 411 mil 889 millones de pesos. En términos reales, la cifra es 8.8 % superior a la del mismo periodo de 2024, lo que representa un incremento nominal de 278 mil 139 millones de pesos.

Ingresos por tipo de impuesto

Concepto Ene-May 2025 (millones de MXN) Diferencia vs. 2024 Crecimiento real Impuesto sobre la Renta (ISR) 1 371 000 +149 902 +8.1 % Impuesto al Valor Agregado (IVA) 653 542 +94 413 +12.5 % Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) 268 447 +7 130 n/d

Comparativo histórico enero-mayo (2019-2025)

El SAT destacó que el cumplimiento alcanza el 103.5 % respecto a lo programado en la Ley de Ingresos de la Federación 2025. La trayectoria de los últimos siete años confirma la tendencia ascendente:

Ingresos tributarios netos enero-mayo, 2019-2025

Cifras en millones de pesos

Año Ingresos Netos Incremento (monto) Incremento (%) 2019 1,425,811 N/A N/A 2020 1,499,452 +73,642 +2.1% 2021 1,575,683 +76,231 +0.3% 2022 1,750,112 +174,429 +3.4% 2023 1,924,518 +174,406 +2.9% 2024 2,133,750 +209,232 +6.0% 2025 2,411,889 +278,139 +8.8%

Factores detrás del aumento

De acuerdo con el comunicado (número 32/2025), el resultado obedece a:

Aplicación del Plan Maestro de Recaudación 2025, que busca un pago proporcional y equitativo de los impuestos. Mayor fiscalización electrónica y cruces de información, que han reducido la evasión. Dinámica económica que elevó consumo interno y utilidades empresariales, reflejados en IVA e ISR.

¿Qué significa para las finanzas públicas?

El repunte tributario ofrece un respiro al objetivo de consolidación fiscal del Gobierno federal, al garantizar recursos adicionales sin recurrir a endeudamiento. Asimismo, fortalece la posición crediticia del país ante agencias calificadoras, al mostrar capacidad de ingresos propios.

Próximos pasos

El SAT anticipó que mantendrá su estrategia de cumplimiento facilitado —orientación a contribuyentes y uso de datos— para sostener el ritmo de recaudación durante el resto del año. De esta manera, se busca financiar programas sociales y proyectos de infraestructura sin comprometer la estabilidad macroeconómica, enfatizó el SAT en un comunicado.