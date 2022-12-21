El aguinaldo sólo genera ISR si el monto recibido por el trabajador es superior a 30UMAS, es decir, más de 2 mil 900 pesos La Ley Federal del Trabajo (LFT), en el artículo 87, establece que los trabajadores de México tienen derecho a un aguinaldo anual, el cual debe pagarse antes del 20 de diciembre. El aguinaldo es como una gratificación que reciben las personas trabajadoras por parte de las empresas, y consiste en un pago de 15 días de sueldo, como mínimo. Pero si el aguinaldo es como un ingreso para los trabajadores, ¿el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le aplica el Impuesto sobre la Renta (ISR)?

¿El aguinaldo genera impuestos?

De acuerdo con Rolando Silva Briceño, integrante de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México, el aguinaldo sólo genera ISR si el monto recibido por el trabajador es superior a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Es decir, si recibe aproximadamente más de 2 mil 900 pesos. En entrevista con El Contribuyente, el contador dijo que se trata de una excepción de ISR para el aguinaldo, que equivale a 30 veces la UMA. Así que la cantidad de aguinaldo que rebase el monto mencionado sí genera ISR. El integrante del Colegio de Contadores Públicos de México, explicó que mientras el aguinaldo que reciba el trabajador no pase de esa cantidad, no generará un impuesto.