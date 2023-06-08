Decenas de empresas impugnaron mediante amparos el requisito de la Carta Porte, alegando que se multiplicaron por 10 los requisitos de información al fisco El complemento Carta Porte, del Comprobante Fiscal Digital por Internet a (CFDI), es un documento utilizado en México para acreditar la legal estancia y/o tenencia de los bienes o mercancías durante el traslado en territorio nacional, así como para identificar el origen y destino de las mismas. Actualmente, se puede emitir el complemento Carta Porte con errores sin que esto tenga consecuencias. Esto se debe a que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) otorgó una prórroga para el complemento Carta Porte sin cumplir todos los requisitos, hasta el 31 de julio de 2023. En este contexto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recientemente avaló, por primera vez, la reforma legal que originó el complemento Carta Porte. La Carta Porte es una hoja de ruta electrónica, adicional a los comprobantes fiscales digitales, que contiene más de 140 datos sobre el envío transportado, y que, si bien entró en vigor el 1 de enero de 2022, solo empezará a generar sanciones por su omisión o llenado incorrecto a partir del 1 de agosto de 2023. La Segunda Sala de la SCJN declaró, por unanimidad, la constitucionalidad de la reforma al artículo 29 del Código Fiscal de la Federación (CFF), que facultó al SAT para establecer las características de los comprobantes que amparen el transporte y la legal tenencia de mercancías. ls detalles de la carta porte, según reporta Reforma, fijados por el SAT en la Miscelánea Fiscal para 2022, no fueron analizados por la SCJN, sino que serán revisados por tribunales colegiados de circuito que vayan resolviendo los amparos de las empresas, salvo que, en el futuro, los ministros decidan ejercer su facultad de atracción para resolver todo el tema o existan contradicciones entre dichos tribunales. Además, la Segunda Sala aprobó la propuesta del Ministro Javier Laynez para negar el amparo a la empresa Sabritas contra la reforma al CFF. El Contribuyente Decenas de empresas impugnaron mediante amparos el requisito de la Carta Porte, muchas de ellas pequeñas, pero también algunas grandes, como Federal Express Holdings, varias filiales de Pepsico México, la productora agrícola BerryMex y Deremate.com. Las empresas alegan que se multiplicaron por 10 los requisitos de información al SAT, se afecta a pequeños transportistas que no tienen la infraestructura necesaria, y se piden datos privados sensibles que pueden aprovechar los delincuentes que, en 2022, cometieron más de 13 mil robos al autotransporte de carga.