Esto es considerablemente más que lo que la propia jefa del SAT ha proyectado, pues ha declarado que la recaudación adicional esperada es de unos 200 mil millones de pesos. Es decir, de alrededor de 1% del PIB. El diputado morenista y coordinador del grupo de transición hacendaria de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, dijo en entrevista con El Heraldo Radio que la reforma fiscal que está preparando el Servicio de Administración Tributaria (SAT) deberá obtener una recaudación adicional de alrededor de 4% del producto interno bruto (PIB). Esto es considerablemente más que lo que la propia jefa del SAT ha proyectado, pues ha declarado que la recaudación adicional esperada es de unos 200 mil millones de pesos. Es decir, de alrededor de 1% del PIB. De acuerdo al legislador, uno de los objetivos de la reforma será que los grandes contribuyentes (aquellos con ingresos anuales de más de mil 250 millones de pesos) paguen una mayor tasa efectiva de impuesto sobre la renta (ISR). El morenista dijo que los ingresos tributarios obtenidos servirán para mejorar los servicios de atención médica y de educación. Así, dice, se lograría una mayor atención médica y cobertura de medicamentos con independencia de la situación laboral o acceso al seguro social que tengan los mexicanos. En este sentido habló de la importancia de hacer un análisis cuidadoso de la situación actual y del gasto necesario para los años que quedan del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

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