El convenio para combatir a defraudadores fiscales, sería en conjunto con la Segob, los gobernadores estatales y la Procuraduría Fiscal de la Federación Ricardo Peralta Saucedo, subsecretario de Gobernación, propuso ante laConferencia Nacional de Gobernadores (Conago) la firma de un convenio entre los gobiernos estatales y la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) con la finalidad de combatir delitos fiscales y financieros en las entidades federativas. Peralta explicó que el convenio es una petición de Carlos Romero Aranda, el procurador, el cual tiene como objeto el intercambio de información entre la PFF y los gobiernos estatales. Señaló que a través del convenio se planea perseguir los delitos de defraudación fiscal, tales como contrabando y compra-venta de facturas falsas, entre otros. Por su parte, la Procuraduría Fiscal de la Federación unificará toda la información necesaria para formular las denuncias correspondientes en contra de los presuntos responsables de estos delitos, e impulsará los procedimientos penales que correspondan. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/08/varios-estados-presentan-iniciativas-para-prohibir-venta-de-comida-chatarra-a-ninos-y-adolescentes/ El tipo de información que se considera elemental para construir casos de éxito por la vía penal son:

Declaraciones fiscales

Comprobantes fiscales digitales

Ubicación de despachos de abogados y de contadores públicos y otros profesionistas que se han dedicado a planear y ejecutar esquemas de evasión fiscal

Información aduanera financiera y notarial,

Documentación de procedimientos ilegales de licitaciones públicas en los cuales se hayan realizado actos de corrupción con el uso de empresas fantasma que simulan operaciones fiscales.

En este sentido puntualizó que “las investigaciones se darán a través de distintas formaciones de grupos técnicos, entre ellos uno para coordinar los procedimientos y medios de entrega de información, el grupo operativo para coordinar los aspectos jurídicos y contables que se requieran para la investigación y procesamiento penal del caso, y un grupo institucional para la colaboración efectiva de alto nivel”. Peralta destacó que los recursos que se obtengan de los procedimientos penales correspondientes serán devueltos a las entidades federativas para el beneficio de sus residentes. https://twitter.com/Ricar\_peralta/status/1294022566764589062 TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/08/sigcdmx/ Con información de la Secretaría de Gobernación.

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