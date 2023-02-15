El SAT recaudó 1 billón de Impuesto Sobre la Renta el año pasado, entre otros factores, por la regulación de outsourcing y la fiscalización

En el 2022, los trabajadores del sector formal de la economía aportaron más de 1 billón de pesos al erario por primera vez desde que se tiene registro. Lo anterior lo indican datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en su Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. La recaudación del Impuesto sobre la Renta (ISR) a salarios registró 1 billón 13,934 millones de pesos el año pasado, un incremento anual de 5.8% en términos reales, de acuerdo con El Economista. Los datos de la SHCP revelan que la recaudación al ISR a los trabajadores representó 44.6% de los más de 2.2 billones de pesos obtenidos por dicho impuesto. Especialistas consultados por el medio coincidieron en que el aumento se debe a la regulación del outsourcing: Jesús Carrillo, director de economía sostenible del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), explicó que el aumento anual es parcialmente consecuencia de la reforma a la Ley del Outsourcing. Carrillo detalló que las retenciones a sueldos y salarios son mayores porque los empleadores ya no registran a los trabajadores con un menor salario del que realmente perciben ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Miguel Ángel Tavares, presidente de la comisión fiscal del Colegio Contadores Públicos de México, coincidió en que el incremento anual en el rubro retenciones a salarios es, en parte, debido a la reforma a la Ley del Outsourcing del 2021.

Fiscalización del SAT

Las acciones de fiscalización del Servicio de Administración Tributaria (SAT) fue el otro factor por el cual la retención a salarios aumentó el año pasado, de acuerdo con los analistas. Además, El Economista advirtió que el Plan Maestro para 2023, elaborado por el SAT, tiene previsto realizar acciones de fiscalización en la revisión de esquemas de evasión tributaria de empresas que involucren a las denominadas “nomineras”.