El uso de autos en el día a día de muchas empresas es algo imprescindible para poder desarrollar su trabajo con normalidad. Pero, cuando se necesita contar con una flotilla de vehículos importante, el arrendamiento de autos se convierte en una de las mejores opciones gracias a su flexibilidad y menores costes. En México existen diferentes opciones en este sector, entre las que destaca la empresa Maxirent como una de las mejores a la hora de crear una flotilla de vehículos a través del arrendamiento. Pero, ¿por qué resulta tan interesante para las empresas el arrendamiento de autos frente a la propiedad de los mismos? Vamos a ver las principales claves a continuación.

El arrendamiento de autos: una opción ventajosa

El renting de autos va ganando cada vez más presencia en las empresas mexicanas al convertirse en una opción mucho más viable para cualquier negocio. Gracias al arrendamiento, cualquier empresa puede crear una flotilla de vehículossin necesidad de descapitalizarse y con interesantes beneficios, ya que además se puede deducir en la declaración de impuestos. El arrendamiento se firma a cambio de una mensualidad fija por un tiempo determinado estipulado en el contrato de renting; un periodo de tiempo que normalmente puede ampliarse en función de las necesidades de la empresa y sin que sea necesario cumplir plazos forzosos de tiempo. Además, las empresas van a disponer de la flotilla de vehículos que necesitan de forma inmediata sin necesidad de esperas. En el caso de Maxirent, además, se ofrece a las compañías la posibilidad de utilizar una plataformaonlineque permite la gestión de las flotillas de vehículos de la que hace uso la empresa de forma remota para poder conocer en tiempo real su funcionamiento y establecer medidas de mejora para incrementar la eficiencia si fuera necesario.

Una integración con el servicio de telemetría

El arrendamiento de autos permite además la integración con una tecnología de telemetría para conocer datos de interés como la pérdida pordesperdicio de combustible, lo que permitiría mejorar la eficiencia en los costos de combustible. Tampoco hay que olvidar la utilidad de la telemetría para reducir los gastos asociados a los siniestros y daños. En Maxirent, por ejemplo, ofrecen a sus usuarios una app para administrar las unidades de vehículos en renta desde el smartphone, con funcionalidades como la gestión de mantenimientos preventivos, la entrega y recolección de unidades o dar seguimiento a situaciones de siniestros o robos, lo que simplifica mucho la gestión de la flotilla de renting. La renta de flotillas de autos para empresas se ha convertido, gracias a ventajas tan interesantes como estas, en una de las mejores opciones para los negocios que necesitan tener una flotilla de autos flexible, a menor coste y sin necesidad de realizar una gran inversión de capital en la compra de vehículos. Sin olvidar la posibilidad de elección entre una **amplia variedad de tipos de modelos disponibles.**No es de extrañar que el arrendamiento de autos haya crecido de manera exponencial en México en los últimos años.