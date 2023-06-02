La autoridad realizó inspecciones a nivel nacional en diferentes puntos carreteros, principalmente a transportes de carga de productos automotrices, maquinaria, herramientas y hasta artículos para bebé En los primeros tres meses del 2023, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizó embargos de mercancía ilegal por un valor aproximado de 53 millones de pesos (mdp). Esto representó 74.2 por ciento más que en el mismo periodo de 2022. Esta cantidad proviene de inspecciones ejecutadas a nivel nacional en diferentes puntos carreteros, principalmente a transportes de carga de productos automotrices, maquinaria, herramientas y hasta artículos para bebé, de acuerdo con El Sol del Centro. A través de su Informe tributario y de gestión, del primer trimestre de 2023, el SAT precisó que durante el lapso de referencia se instalaron 26 puntos de verificación en las principales carreteras que tienen el mayor flujo vehicular de transporte de mercancía extranjera. La instalación de estos centros de control le dio una cobertura nacional de al menos 31 por ciento, apenas nueve puntos porcentuales por arriba de la presencia fiscal que tuvo en el primer trimestre del año pasado. “Con dichas acciones se logró el embargo de mercancía que de haber sido comercializada en el mercado informal alcanzaría un valor comercial estimado de 53 millones de pesos”, puntualizó el SAT.

Razones por las cuales se embarga o decomisa la mercancía

De acuerdo con el fisco, entre las razones por las cuales se puede embargar o decomisar mercancía en el país, se encuentran las siguientes:

Porque su introducción al territorio nacional fue por algún lugar no autorizado

Su transportación fue por algún medio que no estaba aprobado

Existan restricciones no arancelarias

O porque su distribuidor no puede comprobar su origen.

Cuando la mercancía es embargada, el contribuyente tiene un lapso de hasta 10 días para justificar su procedencia o legalidad de los artículos, aunque el SAT también tiene facultades para determinar si las pruebas son suficientes o no.

Hacen falta más controles en otras vías nacionales

Andrea Luna, especialista en derecho fiscal, dijo al diario que en la mayoría de los casos se trata de mercancía que no sólo es de fácil acceso al país, sino también que su comercialización es muy sencilla, ya sea en mercados o plazas comerciales con productos al mayoreo. Además, la especialista señaló que aunque las cifras reportadas por el SAT son positivas, desde la perspectiva de la experta hacen falta más controles en otras vías nacionales, como puertos marítimos, y visitas de inspección a locales con mercancía de procedencia dudosa. Al respecto, Mirza Salazar, especialista del despacho García y Salazar, especificó que algunas de las cosas más contrabandeadas son animales de especies exóticas, dinero empaquetado, drogas, bebidas alcohólicas, cigarrillos, y medicinas. “El contrabando afecta en tres vertientes: la seguridad, el ámbito económico y dependiendo de las mercancías, la salud. A demás de lo anterior, es un delito que tiene tras suyo otros, como la trata de personas, delincuencia organizada, piratería, entre otros”, agregó Mirza Salazar.