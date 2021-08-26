El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que la empresa Mabe ofreció descuentos al gobierno federal a cambio de condonación de impuestos. Durante la conferencia mañanera de ayer, el preside...

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que la empresa Mabe ofreció descuentos al gobierno federal a cambio de condonación de impuestos. Durante la conferencia mañanera de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que la empresa de electrodomésticos Mabe intentó ofrecer descuentos al gobierno federal para conseguir una condonación de impuestos del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Durante el último año, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) firmó dos contratos con la empresa:

El primero se firmó el 8 de enero por 681 millones de pesos en electrodomésticos.

El segundo se firmó el 10 de agosto por 278 millones de pesos.

Los dos contratos suman más de 960 millones de pesos. El objetivo era que la Sedena entregara los electrodomésticos a los damnificados por las inundaciones de finales del año pasado en Tabasco y Chiapas.

Mabe buscaba condonación de impuestos

De acuerdo con el presidente López Obrador, Mabe ofreció descuentos a Sedena a cambio de una condonación de impuestos por parte del SAT. Al parecer, cuando la empresa ya había entregado una parte de los productos, el gobierno federal les informó que no aceptaría la propuesta de condonar los impuestos. Entonces, Mabe decidió eliminar los descuentos, según explica el presidente.

Les voy a comentar algo, porque ayuda y ofrezco disculpas a los dueños de esta empresa por anticipado, pero que entiendan que son otros momentos. Se hizo un acuerdo para comprar electrodomésticos con una empresa, Mabe, nos habían ofrecido descuentos para la compra de los electrodomésticos. De repente, ya habían entregado una cantidad y informan que ya no iba a hacer descuentos, porque no les querían condonar impuestos en el SAT.

El presidente aprovechó la ocasión para señalar que para las empresas todo se reduce a "ambición, dinero y lucro". También llamó a la población en general a cambiar estas actitudes. Con información de Reforma y El Universal https://www.reforma.com/balconea-amlo-a-mabe-querian-condonacion-de-impuestos/ar2246194 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sedena-adjudico-mabe-casi-mil-millones-de-pesos-en-electrodomesticos-para-damnificados

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