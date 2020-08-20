Debido al cobro de los impuestos digitales que se aprobaron el año pasado, la compañia sueca Spotify anunció sus nuevos precios. Luego de que el año pasado se aprobó el cobro de impuestos a plataformas digitales y que entrara en vigor el primero de junio de este año, las plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime o de servicios como Uber, Didi o Rappi comenzaron a aplicar el cobro del IVA y la retención del ISR. Dicho cobro de impuestos a empresas digitales ha causado molestia a sus suscripotores debido a que, en su totalidad, han aumentado el costo de sus servicios, membresías y suscripciones. Tal es el caso de las plataformas antes mencionadas y a las que se le ha sumado Spotify. Spotify, la plataforma de musica en streaming acaba de anunciar a través de su página oficial el aumento a los precios de sus diferentes suscripciones. Estos comenzaron a aplicarse a partir del 17 de agosto a nuevos suscriptores; sin embargo, los suscriptores con cuenta activa comenzarán a pagar la nueva tarifa a partir del mes de noviembre. Es decir, los suscriptores habituales contarán con dos meses más para disfrutar los precios anteriores; mientras tanto, así quedarán los precios con el cobro de dichos impuestos digitales:

Plan Universitario (1 cuenta): $57 al mes

Plan individual (1 cuenta): $115 al mes

Plan Duo (2 cuentas): $149 al mes

Plan Familiar (6 cuentas): $179 al mes

Suscríbete a la Agenda Inteligente (las noticias de negocios más relevantes), El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y nuestro canal de YouTube.