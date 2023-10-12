La firma de software empresarial busca impulsar el aprendizaje acelerado y la interacción con sus productos En un contexto en el que la gamificación se ha convertido en una metodología ampliamente adoptada para mejorar la participación de los empleados y el compromiso en las empresas, la empresa de software Contpaqi ha lanzado Universo Contpaqi, una plataforma gamificada destinada a fortalecer el conocimiento de sus productos y simplificar procesos empresariales. La gamificación, que involucra la incorporación de elementos de juegos, como recompensas y competencias amigables, con el objetivo de motivar a los empleados y mejorar la productividad, es una tendencia en alza. Según datos del sector, se espera que el mercado de la gamificación crezca un 25% anual hasta 2026 a nivel global. Con esta herramienta, la firma de software empresarial busca impulsar el aprendizaje acelerado y la interacción con sus productos. Según Óscar López, Líder de Innovación de Contpaqi, la gamificación no solo tiene el potencial de motivar a los empleados a alcanzar objetivos específicos, sino que también puede mejorar la relación con los clientes y alentar la lealtad. La plataforma se compone de varios mini-juegos que permiten a los usuarios personalizar avatares y competir en desafíos. Los jugadores ganan medallas y miden su progreso a medida que responden preguntas relacionadas con los sistemas del software. Óscar López destaca que esta plataforma ofrece una experiencia disruptiva, pero algunos críticos pueden verla como una distracción en lugar de una herramienta de aprendizaje efectiva. Universo Contpaqi ofrece cuatro tipos de juegos contables y administrativos que buscan impulsar la productividad y el compromiso de los empleados. A medida que más empresas adoptan la gamificación como estrategia, Universo CONTPAQi® se presenta como un ejemplo de cómo las empresas buscan fidelizar a los empleados y clientes. Sin embargo, la efectividad y el impacto de la gamificación siguen siendo objeto de debate en el mundo empresarial.