Ante la crisis económica provocada por el Covid-19 diversas instituciones públicas y privadas han tenido que tomar cartas en el asunto.

El Infonavit tomará medidas de protección y apoyo a los trabajadores que tengan en riesgo su trabajo por la crisis sanitaria creada por el coronavarius.

El Instituto creará un fondo universal de pérdida de empleo con un monto de 7 mil 326 millones de pesos, con el que se dará un periodo de gracia hasta por tres meses a los trabajadores afectados. Para ello es necesario que el trabajador tenga menos de tres pagos omisos. Esto con el objetivo de apoyar a los trabajadores mexicanos acreditados en el Infonavit que eventualmente pierdan su trabajo. El fondo universal de pérdida de empleo protegerá el pago del crédito hasta por tres meses con un copago del 0% y podrá solicitarse en Mi Cuenta Infonavit, Infonatel o los Cesi del Infonavit. Este beneficio podrá ser solicitado a partir del 15 de abril y se podrá aplicar a las mensualidades de mayo, junio y julio. El Infonavit puso a disposición también otros dos beneficios. El segundo de ellos es para ayudar a las pequeñas y medias empresas con facilidades de pago en aportaciones y amortizaciones patronales. El tercero, para mantener al sector de la construcción como una actividad económica relevante. Estos beneficios podrán aplicarse en caso de que la autoridad federal determine un paro laboral obligatorio, en cuyo caso tendría una vigencia de tres meses de tolerancia de pago sin tener que pagar intereses. Se aplicará el de congelamiento del saldo para cualquier acreditado que, debido a la coyuntura, vea afectada su continuidad laboral o ingreso, y lo solicite al Instituto. El periodo inicial de tres meses podrá ampliarse, en el caso de que se requiera, otros tres meses, dando un total de seis meses de prórroga para la amortización del financiamiento sin cobro de intereses. También informó que "para los trabajadores cuyas empresas se declaren en paro técnico, el Infonavit aplicará beneficios de al menos 25% del factor de pago con el que se calcula su mensualidad vía nómina y podrá aplicarse por un periodo no mayor a 12 meses, dependiendo de las condiciones del crédito".

Hemos implementado medidas de protección para asegurar el patrimonio de las y los trabajadores ante la contingencia del #COVID19. Nuestro fin es ofrecerles tranquilidad ante la situación que enfrentamos. pic.twitter.com/zWyUMDAVt0 — Infonavit (@Infonavit) March 26, 2020

Finalmente el instituto anunció que con el objetivo de no frenar la oferta de la vivienda y colocación hipotecaria, "se agilizarán los trámites de verificación de obra y firma de los créditos". En conjunto, todas las medidas que tomará el Infonavit dará un impulso económico equivalente a 19 mil 326 millones de pesos en beneficios a los trabajadores.

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