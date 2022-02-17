Al menos 10 mil 932 contribuyentes que simulan operaciones fiscales han pasado por la lista negra del SAT. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene una lista negra donde se encuentran los contribuyentes en situación fiscal irregular. Es una herramienta que busca combatir el lavado de dinero y el uso indebido de comprobantes fiscales. A noviembre de 2021, el fisco acreditó la existencia de 875 contribuyentes con operaciones inexistentes, también llamados factureros. De acuerdo con datos del organismo, a tres años de que se reforzó el discurso de combate a la evasión y elusión fiscal por parte de la administración federal, se ha reducido en casi un tercio el número de empresas o personas físicas que se encontraban como facilitadores de lavado de dinero y fraude al fisco.

Permanecen en la lista negra

Sin embargo, dos empresas dedicadas a la investigación, protección y custodia y a la construcción, permanecerán en la lista negra de factureras de la autoridad fiscal. Según reporta El Universal, se trata de dos contribuyentes registradas ante el órgano recaudador como personas morales. Una tiene como actividad principal ofrecer servicios de investigación y de protección y custodia en Aguascalientes y otra es de construcción de obras de urbanización, con sede en la Ciudad de México. De acuerdo con el medio, ambas estaban identificadas por carecer de activos, ausencia de personal y sin capacidad material, es decir que estaban emitiendo facturas electrónicas para amparar operaciones inexistentes que se establece en el Código Fiscal de la Federación. Como reportamos en El Contribuyente, al cierre del año el SAT publicó una lista con 10 presuntas empresas que facturaron operaciones simuladas. El fisco detectó que los contribuyentes enlistados emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes. Las dos empresas señaladas como presuntas factureras, recibieron oficios individuales, con ello, las autoridades fiscales otorgaron a cada contribuyente un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la última de las notificaciones antes efectuadas, para que realizaran las manifestaciones y aportaran las pruebas que consideraran pertinentes para desvirtuar los hechos dados a conocer. A pesar de que los contribuyentes aportaron pruebas, no lograron desvirtuar el motivo por el que se les notificó el oficio de presunción de factureras. Desde que se comenzó a llevar el listado se han encontrado 10 mil 932 contribuyentes que simulan operaciones, los cuales, lejos de implicar una mayor recaudación, le restan; pues emiten facturas sin actividad económica que respalde sus comprobantes fiscales, lo que a su vez permite deducir impuestos a otras empresas o bien facilitar el lavado de dinero de actividades ilícitas.